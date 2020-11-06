Девушка находилась на съемках международной выставки в Шанхае. Случайно спиной она задела бутылку с алкоголем.
Читайте такжеМэром американского городка стал французский бульдог (фото)Однако, реакция журналистки была молниеносной, а потому успела схватить бутылку одной рукой. Другой она держала микрофон.
Как говорится в сюжете ТСН, такой реакции девушки изрядно обрадовался персонал выставки. Поскольку одна такая бутылка стоит более $600. Еще дороже стоимость стеклянного пола с плазмой, которая также могла повредиться при падении. Ее стоимость около $6 тыс.
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