Реакция журналистки была молниеносной, а потому успела схватить бутылку одной рукой.

Девушка находилась на съемках международной выставки в Шанхае. Случайно спиной она задела бутылку с алкоголем.

Читайте такжеМэром американского городка стал французский бульдог (фото)Однако, реакция журналистки была молниеносной, а потому успела схватить бутылку одной рукой. Другой она держала микрофон.

Как говорится в сюжете ТСН, такой реакции девушки изрядно обрадовался персонал выставки. Поскольку одна такая бутылка стоит более $600. Еще дороже стоимость стеклянного пола с плазмой, которая также могла повредиться при падении. Ее стоимость около $6 тыс.

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Автор: УНИАН