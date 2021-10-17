В одесском отделении полиции в кадр попали двое мужчин в образе пиратов.

В Одессе в Приморском райотделе полиции сфотографировали мужчин в образе гламурных пиратов.

В райотделе попали на фото двое "пиратов" – один мужчина был в чулках, в обтягивающей кофте, в шортах и в треуголке, а другой – в капроновых колготках, в кофте, в лифчике и в кепке, свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

По его данным, "гламурные пираты" развлекали Приморский райотдел.

На снимке видно, что у одного "пирата" с собой были цветы.

Пират в капронках немного "засветил" попу.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимки:

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"Там все в Приморском райотделе такие", – сострил Дмитрий.

"Жизнь надо прожить так, чтоб дети кричали вслед: вот этот еба*нутый дед пошел", – поделился мнением Сергей.

Напомним, в начале сентября в Одессе произошел курьезный инцидент – правоохранители разоблачили псевдокопа на "Ягуаре".

Журналисты узнали, что злоумышленник хотел поездить на машине по пешеходной зоне в центре города – на ул. Пушкинской, и "засветил" липовое удостоверение и жетон.

Автор: Екатерина Присяжнюк