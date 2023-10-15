Эксперты советуют обратить внимание на собак, попавших в приюты.

Прежде чем брать собаку домой, нужно учесть множество вещей. Особенно, если у вас дома есть маленькие дети. Многие беспокоятся о том, будет ли выбранная ими порода достаточно дружелюбной, будет ли она чувствовать себя комфортно в семье. Эксперты компании по уходу за животными Elle Vet Sciences назвали 5 пород собак, которые, по их мнению, лучше всего подходят тем, у кого раньше никогда не было щенка дома.

Первой специалисты назвали породу гаванский бишон. "Они милые, они не линяют. Просто лучшие", - говорят эксперты. Специалисты отмечают, что собаки этой породы быстро привязываются к людям и прекрасно себя чувствуют в семье. В то же время им трудно переносить разлуку и ситуации, когда им приходится долго оставаться в одиночестве.

Следующая порода, о которой говорят, – бернский зенненхунд. Эта порода описывается как "глупая, но нежная и очаровательная". Следующая рекомендация – спрингер-спаниель. Эксперты говорят, что эти собаки хорошо поддаются дрессировке и невероятно преданы людям.

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Португальская водная собака, по мнению специалистов, также может стать отличным другом для семьи. Эти собаки милые, нежные и очень умные.

Наконец, эксперты говорят, что одни из лучших собак – спасенные собаки, которым дали второй шанс на счастливую жизнь. Специалисты утверждают, что собаки, попавшие в приюты после того, как предыдущие владельцы бросили их или жестоко обращались с ними, безоговорочно любят своих новых хозяев.

Какую собаку завести - советы экспертов

Британский ветеринар назвал 5 пород собак, которые он лично не стал бы заводить, и объяснил причины.

А профессиональный дрессировщик Гаррет Винг рассказал, какие породы хуже поддаются тренировкам.

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