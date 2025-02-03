Расхожее мнение о том, что все клетки человеческого организма полностью обновляются каждые 7 лет, оказалось неточным с научной точки зрения. Исследователи объяснили, что на самом деле этот процесс гораздо сложнее. Миф о полном обновлении клеток за 7 лет был был развеян учеными, передает IFL Science.
Идея о том, что клетки организма заменяются каждые 7 лет, возникла после научного исследования 2005 года. В нем использовалась новая методика определения возраста клеток. Один из авторов работы, Йонас Фрисен, специалист по стволовым клеткам из Каролинского института, предположил, что средний возраст клеток взрослого человека может варьироваться от 7 до 10 лет.
Современные ученые утверждают, что если бы все клетки организма имели одинаковое строение и выполняли одни и те же функции, можно было бы говорить об их синхронном обновлении. Однако в теле человека существует множество различных типов клеток, каждая из которых обновляется по своему индивидуальному циклу:
- Клетки, выстилающие слизистую оболочку желудка, заменяются каждые 2–3 дня, поскольку подвергаются воздействию агрессивной желудочной среды.
- Клетки желудочно-кишечного тракта живут чуть дольше - 4-5 дней. Они составляют значительную часть клеточного обновления, ведь ежедневно организм теряет около 300 миллиардов клеток.
- Эритроциты, или красные кровяные тельца, функционируют около 120 дней.
- Нейроны, являющиеся основой нервной системы, могут существовать всю жизнь, если не подвергаются повреждениям.
Таким образом, процесс обновления клеток в организме происходит непрерывно, но для каждого типа клеток этот срок разный. Поэтому утверждение о полной смене клеток раз в 7 лет является не более чем распространенным заблуждением.
Напомним, ученые тестируют назальный препарат, который может бороться с раком поджелудочной железы.