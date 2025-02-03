Идея о том, что клетки организма заменяются каждые 7 лет, возникла после научного исследования 2005 года.

Расхожее мнение о том, что все клетки человеческого организма полностью обновляются каждые 7 лет, оказалось неточным с научной точки зрения. Исследователи объяснили, что на самом деле этот процесс гораздо сложнее. Миф о полном обновлении клеток за 7 лет был был развеян учеными, передает IFL Science.

Идея о том, что клетки организма заменяются каждые 7 лет, возникла после научного исследования 2005 года. В нем использовалась новая методика определения возраста клеток. Один из авторов работы, Йонас Фрисен, специалист по стволовым клеткам из Каролинского института, предположил, что средний возраст клеток взрослого человека может варьироваться от 7 до 10 лет.

Современные ученые утверждают, что если бы все клетки организма имели одинаковое строение и выполняли одни и те же функции, можно было бы говорить об их синхронном обновлении. Однако в теле человека существует множество различных типов клеток, каждая из которых обновляется по своему индивидуальному циклу:

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Клетки, выстилающие слизистую оболочку желудка, заменяются каждые 2–3 дня, поскольку подвергаются воздействию агрессивной желудочной среды.

Клетки желудочно-кишечного тракта живут чуть дольше - 4-5 дней. Они составляют значительную часть клеточного обновления, ведь ежедневно организм теряет около 300 миллиардов клеток.

Эритроциты, или красные кровяные тельца, функционируют около 120 дней.

Нейроны, являющиеся основой нервной системы, могут существовать всю жизнь, если не подвергаются повреждениям.

Таким образом, процесс обновления клеток в организме происходит непрерывно, но для каждого типа клеток этот срок разный. Поэтому утверждение о полной смене клеток раз в 7 лет является не более чем распространенным заблуждением.

Напомним, ученые тестируют назальный препарат, который может бороться с раком поджелудочной железы.

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