Ученые обнаружили ранее неизведанные свойства вещества теобромин, содержащегося в шоколаде.

Шоколад может помочь похудеть и предотвратить болезнь Альцгеймера - такую "пищу для ума" предлагают нам ученые после нового исследования по поводу: полезно ли нам есть сладости и конкретно шоколад.

Ученые Чжэньчжоуского Университета (Китай) пришли к новым выводам относительно свойств вещества теобромин, которое есть в какао-бобах, а значит, и сладостях, которые производит из них пищевая индустрия. Соответствующие материалы опубликовал в апреле Journal of Functional Foods.

Ученые утверждают, что теобромин может противодействовать влиянию высокого уровня холестерина на память и когнитивные функции. Это соединение способно пересекать гематоэнцефалический барьер и через кровеносную систему влиять на наше самочувствие, вызывая положительный эффект на Центральную нервную систему. Речь идет о том, что употребление настоящего шоколада способно улучшить работу нашего мозга, а также поднять настроение и помочь бороться с депрессией.

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"Теобромин продемонстрировал нейропротекторные свойства, способность предотвращать повреждение нейронов, улучшать двигательную память и когнитивные регуляторные функции", - пишут авторы исследования.

Также ученые говорят, что учитывая низкую частоту побочных эффектов и минимальный вред для человеческого организма, употребление теобромина и его производных в надлежащих дозах, можно считать эффективным средством для профилактики расстройств, связанных с работой мозга. Это открывает значительные перспективы в медицинской области, говорят исследователи.

"Эта модуляция потенциально обеспечивает нейропротекцию против возрастных когнитивных нарушений, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Кроме того, теобромин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствуя выработке противовоспалительных факторов в иммунной системе. Такая иммуномодуляция защищает эпителиальные барьеры и снижает риск возникновения воспалительных заболеваний, таких как дерматит, воспаление кишечника и остеоартрит", - говорится в заключении исследования.

Также во время исследований в Чжэньчжоуском Университете обнаружили, что шоколад может помочь вам похудеть, хотя некоторым это может показаться нелогичным. Это объясняется тем, что теобромин помогает организму расщеплять жиры, положительно влияя на метаболизм человека. Ученые также говорят о пользе теобромина для наших почек.

"В жировой ткани теобромин способствует дифференциации белых адипоцитов в коричневые адипоциты, усиливая расщепление жира и способствуя снижению веса, тем самым предотвращая расстройства, связанные с ожирением. Кроме того, теобромин оказывает защитное действие на почки, потенциально предотвращая образование в них камней. Его естественные диуретические свойства увеличивают образование мочи, помогая уменьшить задержку жидкости и уменьшить отеки", - обнаружили ученые.

По их мнению, в вопросе пользы теобромина нужно еще много чего исследовать. В то же время ученые говорят, что это соединение можно употреблять человеку в качестве оздоровительной добавки. Это поможет регулировать иммунную функцию и получить другие преимущества, которые способен дать теобромин. УНИАН же советует всегда прислушиваться в подобных вопросах к советам врача.

Еда для здорового мозга - что говорят ученые

Ученые не первый год озабочены не только тем, как эффективно лечить болезнь Альцгеймера и другие страшные недуги, связанные с работой мозга и нервной системы. Мир науки пытается выявить факторы болезни и то, что могло бы позволить человеку вообще таким не болеть.

Среди превентивных средств одним из главных считают образ жизни человека. Недавно нейробиолог Лиза Дженовой назвала несколько продуктов, которые стоит есть, чтобы дать мозгу необходимые питательные вещества. Среди них шоколад не упоминался, номером один оказался овощ - об этом подробнее в материале.

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