Цветная капуста - удивительно полезный овощ, который стоит взять на заметку.

Цветная капуста — это чрезвычайно полезный овощ, являющийся значительным источником питательных веществ, о которых многие могут даже не догадываться.

Кроме того, что она способствует снижению веса, есть еще несколько научно обоснованных преимуществ цветной капусты для здоровья, пишет Healthline.

Содержание питательных веществ

Пищевая ценность цветной капусты впечатляет. Она содержит мало калорий, но богата различными витаминами и минералами. В 100 граммах сырой цветной капусты: 27 калорий, 2 грамма клетчатки, 58% от суточной нормы витамина C, 14% витамина К, 12% витамина B6, 15% фолата и так далее.

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Исследования подтверждают, что клетчатка, в частности, питает полезные бактерии кишечника, способствует снижению воспаления и улучшает пищеварение. Достаточное потребление клетчатки может помочь снизить риск запоров, дивертикулита и воспалительных заболеваний кишечника.

Кроме того, диеты, богатые овощами с высоким содержанием клетчатки, связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Хороший источник антиоксидантов

Цветная капуста богата антиоксидантами, которые защищают клетки от вредных свободных радикалов и воспаления. Как и другие крестоцветные овощи, она содержит глюкозинолаты и изотиоцианаты — антиоксиданты, способные замедлять рост раковых клеток.

В её составе также есть каротиноиды и флавоноиды, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Кроме того, цветная капуста богата витамином C, который обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет и снижает риск хронических заболеваний.

Может способствовать снижению веса

Цветная капуста обладает рядом свойств, которые могут помочь в снижении веса.

Во-первых, она содержит всего 27 калорий на чашку 100 граммов, поэтому её можно есть в больших количествах без значительного увеличения калорийности рациона. Её можно использовать как низкокалорийную замену высококалорийным продуктам, таким как рис и мука.

Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки, цветная капуста замедляет пищеварение и способствует ощущению сытости, что помогает уменьшить общее потребление калорий.

Она также содержит большое количество воды (92% её массы), что делает её особенно полезной для похудения.

Она богата холином

Цветная капуста содержит холин — важное питательное вещество, дефицит которого наблюдается у многих людей. В 100 граммах содержится 44 мг холина, что составляет около 10% от рекомендуемой нормы для женщин и 8% для мужчин.

Холин играет важную роль в поддержании целостности клеточных мембран, синтезе ДНК и обмене веществ.

Он также необходим для работы мозга и нервной системы, а также помогает предотвратить накопление холестерина в печени.

Исследования на животных показывают, что дефицит холина может повышать риск заболеваний печени и неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

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