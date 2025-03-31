Чтобы приготовить вкусный эспрессо, нужно выбраь правильные кофейные зерна.

Если вы покупаете кофе – в зернах или молотый - и хотите попробовать приготовить эспрессо дома, то естественно купить пакет кофе, на котором указано, что это зерна для эспрессо. На самом деле это неправильно, потому что не существует такого понятия, как зерно для эспрессо.

Чемпион США по кофейному мастерству в 2020 году, призер чемпионата мира бариста в 2021 году, эксперт по кофе и соучредитель Onyx Coffee Lab Андреа Аллен в комментарии Tasting Table дала совет, как найти лучшие кофейные зерна для эспрессо.

"Любой кофе можно сварить как эспрессо", - сказала нам Аллен. "Лучше всего думать об эспрессо как о способе приготовления, который усиливает как положительные, так и отрицательные стороны кофе".

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Идеальный кофе в зернах для эспрессо зависит от того, будете ли вы пить его черным или с молоком.

"Среднеобжаренный, промытый кофе из Колумбии или Эфиопии - это потрясающий кофе, который можно пить как самостоятельно, так и с молоком", - объясняет Аллен.

Когда кофе собирают, зерно - это фактически семечка, окруженная красным плодом, который называется кофейной вишней. Мытье кофе - это процесс, при котором плод смывается, а зерна замачиваются в воде и затем высушиваются, в результате чего кофе получает более ярким вкус, почти фруктовым. И колумбийский, и эфиопский кофе - это гладкий, среднезернистый кофе с фруктовыми или цветочными нотками, из которого получится восхитительный макиато или капучино.

Если вы хотите попробовать более дикий эспрессо, Аллен рекомендует кофе альтернативной обработки, например, натуральный, анаэробный и карбоновый мацерированный. По ее словам, при приготовлении эспрессо "можно получить очень приятные впечатления".

Натуральный кофе означает, что кофейные вишни были высушены на солнце и подверглись естественному брожению, что усиливает их сладость и насыщенность. При анаэробной обработке кофейные вишни ферментируются в герметичных резервуарах без доступа кислорода или с малым его количеством, в результате чего получается насыщенный кофе, который по крепости и даже вкусу напоминает хорошо сбалансированное красное вино.

Углекислотная мацерация предполагает ферментацию кофейной вишни в углекислом газе, и она также позволяет получить кофе с винноподобными характеристиками. Как и вино, кофе, прошедший карбоновую мацерацию, будет иметь различные вкусовые характеристики в зависимости от того, где и в каком климате он был выращен.

Что касается худших кофейных зерен для приготовления эспрессо, то лично Аллен избегает сильно обжаренных зерен.

"Естественные масла, выделяемые такими сортами кофе, могут образовывать нагар в кофемолке, который необходимо регулярно вычищать", - объясняет она.

Выбирая кофе для эспрессо, следует помнить, что кофе светлой и средней обжарки содержит больше кофеина, чем в зернах темной обжарки.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали ошибку №1, которую совершают все при приготовлении кофе.

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