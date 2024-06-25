Кофе снижает риск смертности при сидячем образе жизни.

Ученые обнаружили неожиданный положительный эффект от ежедневного употребления кофе – оказывается, полезные свойства этого напитка могут снизить риск смерти, связанный с длительным сидением. Как пишет ScienceAlert, исследование, проведенное среди более чем 10 000 жителей США, показало, что употребление кофе практически сводит на нет связь между малоподвижным образом жизни, смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от всех причин.

"По сравнению с теми, кто не пьет кофе и много сидит, у любителей кофе, ведущих сидячий образ жизни, в 1,58 раза меньше шансов умереть от всех причин через 13 лет", - говорится в статье.

Так, из всех 10 639 участников, рассматривавшихся в текущем исследовании, те, кто сидел более восьми часов в день, имели повышенный риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто сидел менее четырех часов в день.

Видео дня

Это подтверждает результаты предыдущих исследований, но интересная деталь, которую ранее не выявило ни одно исследование, состоит в том, что вред сидячей работы существовал "только среди взрослых, которые не употребляли кофе".

У участников с сидячим образом жизни, которые пили кофе, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался независимо от количества ежедневно выпиваемых чашек.

Более того, те, кто пил больше всех кофе (более двух с половиной чашек в день), также имели более низкий риск смертности от всех причин по сравнению с людьми, которые не пьют кофе, но при этом сидят не менее шести часов.

Результаты исследования не могут объяснить, почему кофе обладает таким потенциально защитным эффектом против сопутствующего вреда сидячей работы, но предыдущие исследования с огромными массивами данных уже связывали употребление кофе с более продолжительной и здоровой жизнью в целом.

Было установлено, что содержание кофеина в крови снижает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже кофе без кофеина богат антиоксидантами, которые могут способствовать ускорению метаболизма и уменьшению воспаления. Определенные соединения в чашке кофе могут также защищать мозг от дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Ранее ученые рассказали, какой именно напиток - чай или кофе - полезнее пить по утрам.

Вас также могут заинтересовать новости: