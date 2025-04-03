Картофель легко выращивать, отметила Пег Алои.

Профессиональный садовод Пег Алои рассказала, можно ли сажать картофель из супермаркета весной, и дала советы новичкам.

"Одна из культур, которую я всегда рекомендую попробовать, - это картофель, потому что его легко выращивать, и существует так много замечательных сортов… Независимо от того, сажаете ли вы картофель в землю или в контейнеры, его легко выращивать, и это прекрасный способ начать свой путь садовода", - отметила садовод в своей статье для housedigest.com.

Можно ли сажать картошку, купленную в магазине

По словам садовода, картофель из супермаркета можно сажать так же, как и семенной картофель.

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"Картофель, купленный в супермаркете в марте, особенно органический, который часто начинает прорастать в течение двух недель, имеет хорошие шансы быть готовым к посадке к началу апреля, - добавила Алои. - Но как узнать, что ваш прорастающий картофель готов к посадке? В идеале, вам нужно, чтобы из глазков появилась небольшая лоза".

Садовод посоветовала быть осторожными при посадке, чтобы не сломать лозу, но и не слишком сильно беспокоится по этому поводу.

Какой картофель отбирать на посадку - совет

Говоря о том, какой сорт картофеля лучше всего сажать, Алои порекомендовала начинать с органического по двум причинам:

"Во-первых, органический картофель, как правило, более вынослив и устойчив к болезням, чем картофель, выращенный с использованием пестицидов или химических удобрений. Во-вторых, органический картофель, как правило, быстрее дает семена и прорастает, обычно образуя глазки и ростки в течение двух-четырех недель после сбора урожая, если он созрел".

Также садовод отметила, что иногда разрезает картофель при посадке:

"Если мой проросший картофель крупный с большим количеством красивых больших глазков, я разрезаю его на две или три части… Обязательно используйте чистый нож, чтобы избежать распространения возможных болезней… Дайте ему прорасти целиком и разрежьте его перед посадкой, если хотите. Картофель очень неприхотлив".

Напомним, ранее УНИАН писал, что можно сеять и сажать в апреле.

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