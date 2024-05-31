Отмечается. что польза вина заключается в содержании в нем антиоксидантов.

Вино - алкогольный напиток, который может быть полезен для здоровья, если его употреблять в умеренных количествах. Вариации красного вина, такие как Пино Нуар, являются одними из самых полезных вин. Польза заключается в содержании в нем антиоксидантов, пишет health.com.

Другие виды вина, например, белое, оранжевое и розовое, также содержат антиоксиданты. Читайте дальше, чтобы узнать, насколько каждое из этих вин полезно для здоровья.

Самое полезное: красное вино

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Рубиновые красные вина - самые полезные вина. Они содержат больше антиоксидантов, чем все остальные сорта. Например, красное вино содержит в восемь раз больше антиоксидантов, чем белое вино. Это связано с тем, что виноградная кожица не удаляется во время ферментации. Антиоксиданты связаны с пользой для здоровья, включая защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, продолжительность жизни. Ежедневное и умеренное употребление красного вина связано с увеличением уровня "хорошего" холестерина на 12%. Умеренное употребление красного вина также может увеличить продолжительность жизни из-за химического вещества ресвератрола, содержащегося в кожуре красного винограда. В частности, Пино Нуар может содержать до 16 миллиграммов на литр (мг/л) ресвератрола.

Второе место по полезности: апельсиновое вино

Поскольку апельсиновое вино имеет такое же содержание антиоксидантов, как и красное вино, оно может принести такую ​​же пользу для здоровья. Апельсиновое вино может быть полезно для здоровья сердца и защитить от сердечных заболеваний.

Третье место по полезности: розовое

Процесс виноделия включает время "контакта с кожей", которое короче, чем у красных и оранжевых вин. Меньшее время контакта означает меньше антиоксидантов, чем в красном вине, но больше, чем в белом вине.

Наименее полезно для здоровья: белое вино

Поскольку большая часть полезных свойств исходит от кожицы, белое вино не обладает такими же потенциально защитными свойствами, как его более красочные аналоги. Кроме того, хотя сухие белые вина не так полезны, как красные, оранжевые или розовые, они полезнее, чем сладкие белые вина, поскольку содержат меньше сахара.

Напомним, ранее эксперт заявил, что сознательное употребление красного вина может быть полезным для вашего здоровья.

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