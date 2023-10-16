По мнению экспертов, в 2024 году вернутся традиционные имена, а также имена, которые некоторым кажутся "роскошными".

Выбрать имя для ребенка процес сложный и может занять много времени, ведь хочется, чтобы имя было не слишком распространенное, но и не настолько необычное имя, чтобы оно не понравилось окружающим. Эксперты считают, что в 2024 году родители будут отдавать предпочтение традиционным именам.

Традиционные имена, имена унисекс, а также имена, которые эксперты называют "спокойными и роскошными", будут снова популярными. Несмотря на то, что на тенденции в именах обычно влияют различные факторы - от знаменитостей и телевизионных шоу. Уже появились признаки того, что родители начинают задумываться о том, какой посыл будут нести имена их детей, и некоторые из них предпочитают простоту в этом вопросе.

"Современные родители зациклены на том, чтобы передать правильное послание с помощью выбранных имен. Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает модные тенденции, имеет личное значение и определяет личность", - рассказала эксперт по именам Памела Редмонд.

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По ее мнению, в 2024 году следует обратить внимание на "спокойные и роскошные" имена. Эти имена будут источать гламур и класс. Эстетичные имена выглядят непринужденно и шикарно, а тенденция "old money" привела к росту популярности этих имен.

Возглавляет список самых популярных имен этого направления Арчи. Отмечается, что это имя имеет немецкое происхождение и означает "по-настоящему храбрый". Самым известным Арчи за последние годы стал Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, сын герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган.

Среди других имен, входящих в список популярных "спокойных и роскошных", можно назвать:

Конрад;

Селия;

Эстель;

Гайя;

Харви;

Мейбл;

Магнус;

Петра;

Талия;

Теа;

Виола.

Ранее УНИАН писал, что в 2024 году станет популярной тенденцией использование фамилий в качестве имен для детей, популярными останутся и гендерно-нейтральные имена.

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