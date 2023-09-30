За прошедшие годы в тенденциях детских имен произошел огромный сдвиг, поскольку родители все чаще выбирают более необычные и уникальные имена, а не традиционные, пишет Mirror.
"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет личное значение и определяет идентичность", - отметила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.
- Имена унисекс
- Феминистские имена
- "Взрослые" имена
- "Воздушные" имена
- Гламурные имена
- "Супергеройские" имена
- Нежные имена
- STEM-имена
- "-Ай" имена
- Рок-н-ролльные имена
Эксперты предсказывают, что именно таких детских имен в следующем году станет больше.
Имена унисекс
Сообщается, что стремительно растет число унисекс-имен. Имена, которые традиционно считались "девчачьими", теперь становятся популярными именами и для мальчиков. Например:
- Артемида
- Клео
- Лотос
- Эдем
- Харлоу
- Хейзел
- Джейд
- Роза
- Ива
- Кармен
Феминистские имена
Эксперты предсказывают, что родители склоняются и к феминистским именам для своих дочерей, которые подчеркивают силу и женственность. Они уверены, что чрезвычайно популярный фильм "Барби", наполненный феминистскими посланиями, тоже обязательно повлияет на выбор многих. Среди наиболее популярных феминистских имен специалисты выделяют:
- Арвен
- Билли
- Клевер
- Конли
- Георгин
- Элеонора
- Гвиневра
- Киара
- Лаванда
- Палмер
- Мэвис
- Мелроуз
- Теодора
"Взрослые" имена
По мнению экспертов, будет стремительно расти тенденция по выбору "взрослого" имени для ребенка. Например:
- Артур
- Агнес
- Бетти
- Седрик
- Долорес
- Дункан
- Флоренция
- Джорджина
- Марджори
- Рэй
- Стэнли
- Сильвия
"Воздушные" имена
Все больше становится и "атмосферных" имен, отмечают эксперты:
- Аэро
- Эйр
- Сьело
- Люми
- Скай
- Солей
- Сноу
Гламурные имена
Многие родители для своих детей в 2024 году будут выбирать и гламурные имена, уверены специалисты. Резко популярными уже стали такие:
- Арчи
- Конрад
- Селия
- Эстель
- Гайя
- Харви
- Мейбл
- Магнус
- Петра
- Тея
- Виола
"Супергеройские" имена
Кроме того, более популярными становятся имена, наполненные энергией главного героя. Например:
- Авалон
- Каталина
- Элио
- Эверест
- Эсмерельда
- Джетсон
- Джирайя
- Намари
- Нео
- Офелия
- Рая
- Уинри
Нежные имена
На выбор родителями имени для ребенка в 2024 году повлияет и рост популярности методов "мягкого воспитания", считают эксперты. В частности, они будут выбирать:
- Альба
- Алфи
- Каспер
- Клемент
- Эллис
- Фэй
- Коа
- Лиана
- Луан
- Уна
- Ойсин
- Рея
- Вилла
STEM-имена
Эксперты заметили рост популярности имен, вдохновленных наукой, технологиями, инженерией и математикой. К ним относятся:
- Астра
- Дарвин
- Хаттон
- Кеплер
- Койпер
- Линнея
- Люмен
- Мун
- Марс
- Стар
- Октавия
"-Ай" имена
Также более популярными среди родителей стали имена, оканчивающиеся на "-ай". Это имена, которые, как правило, легко переводятся. Например:
- Адлай
- Азакай
- Якай
- Кай
- Кенай
- Лорелай
- Масаи
- Марсай
- Сай
- Шай
Рок-н-ролльные имена
Возвращается в моду и тенденция называть детей именами музыкальных знаменитостей. В таком списке имен выделяют такие:
- Арло
- Кобейн
- Коллинз
- Элтон
- Элвис
- Грейсленд
- Джони
- Джоплин
- Мейбеллен
- Нирвана
- Оззи
- Пикси
Ранее УНИАН писал о том, что в моду возвращаются имена 80-х. Опубликован список 100 самых популярных детских имен года.