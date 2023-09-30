Многие родители будут выбирать нежные, гламурные или феминистские имена, считают эксперты.

За прошедшие годы в тенденциях детских имен произошел огромный сдвиг, поскольку родители все чаще выбирают более необычные и уникальные имена, а не традиционные, пишет Mirror.

"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет личное значение и определяет идентичность", - отметила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.

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Эксперты предсказывают, что именно таких детских имен в следующем году станет больше.

Имена унисекс

Сообщается, что стремительно растет число унисекс-имен. Имена, которые традиционно считались "девчачьими", теперь становятся популярными именами и для мальчиков. Например:

Артемида

Клео

Лотос

Эдем

Харлоу

Хейзел

Джейд

Роза

Ива

Кармен

Феминистские имена

Эксперты предсказывают, что родители склоняются и к феминистским именам для своих дочерей, которые подчеркивают силу и женственность. Они уверены, что чрезвычайно популярный фильм "Барби", наполненный феминистскими посланиями, тоже обязательно повлияет на выбор многих. Среди наиболее популярных феминистских имен специалисты выделяют:

Арвен

Билли

Клевер

Конли

Георгин

Элеонора

Гвиневра

Киара

Лаванда

Палмер

Мэвис

Мелроуз

Теодора

"Взрослые" имена

По мнению экспертов, будет стремительно расти тенденция по выбору "взрослого" имени для ребенка. Например:

Артур

Агнес

Бетти

Седрик

Долорес

Дункан

Флоренция

Джорджина

Марджори

Рэй

Стэнли

Сильвия

"Воздушные" имена

Все больше становится и "атмосферных" имен, отмечают эксперты:

Аэро

Эйр

Сьело

Люми

Скай

Солей

Сноу

Гламурные имена

Многие родители для своих детей в 2024 году будут выбирать и гламурные имена, уверены специалисты. Резко популярными уже стали такие:

Арчи

Конрад

Селия

Эстель

Гайя

Харви

Мейбл

Магнус

Петра

Тея

Виола

"Супергеройские" имена

Кроме того, более популярными становятся имена, наполненные энергией главного героя. Например:

Авалон

Каталина

Элио

Эверест

Эсмерельда

Джетсон

Джирайя

Намари

Нео

Офелия

Рая

Уинри

Нежные имена

На выбор родителями имени для ребенка в 2024 году повлияет и рост популярности методов "мягкого воспитания", считают эксперты. В частности, они будут выбирать:

Альба

Алфи

Каспер

Клемент

Эллис

Фэй

Коа

Лиана

Луан

Уна

Ойсин

Рея

Вилла

STEM-имена

Эксперты заметили рост популярности имен, вдохновленных наукой, технологиями, инженерией и математикой. К ним относятся:

Астра

Дарвин

Хаттон

Кеплер

Койпер

Линнея

Люмен

Мун

Марс

Стар

Октавия

"-Ай" имена

Также более популярными среди родителей стали имена, оканчивающиеся на "-ай". Это имена, которые, как правило, легко переводятся. Например:

Адлай

Азакай

Якай

Кай

Кенай

Лорелай

Масаи

Марсай

Сай

Шай

Рок-н-ролльные имена

Возвращается в моду и тенденция называть детей именами музыкальных знаменитостей. В таком списке имен выделяют такие:

Арло

Кобейн

Коллинз

Элтон

Элвис

Грейсленд

Джони

Джоплин

Мейбеллен

Нирвана

Оззи

Пикси

Ранее УНИАН писал о том, что в моду возвращаются имена 80-х. Опубликован список 100 самых популярных детских имен года.

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