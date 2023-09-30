Специалисты рассказали, как будет модно называть детей в следующем году / фото ua.depositphotos.com

За прошедшие годы в тенденциях детских имен произошел огромный сдвиг, поскольку родители все чаще выбирают более необычные и уникальные имена, а не традиционные, пишет Mirror.

"Идеальное имя для ребенка в 2024 году - это имя, которое опережает моду, имеет личное значение и определяет идентичность", - отметила эксперт по именам и создательница Nameberry Памела Редмонд.

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Эксперты предсказывают, что именно таких детских имен в следующем году станет больше.

Имена унисекс

Сообщается, что стремительно растет число унисекс-имен. Имена, которые традиционно считались "девчачьими", теперь становятся популярными именами и для мальчиков. Например:

  • Артемида
  • Клео
  • Лотос
  • Эдем
  • Харлоу
  • Хейзел
  • Джейд
  • Роза
  • Ива
  • Кармен

Феминистские имена

Эксперты предсказывают, что родители склоняются и к феминистским именам для своих дочерей, которые подчеркивают силу и женственность. Они уверены, что чрезвычайно популярный фильм "Барби", наполненный феминистскими посланиями, тоже обязательно повлияет на выбор многих. Среди наиболее популярных феминистских имен специалисты выделяют:

  • Арвен
  • Билли
  • Клевер
  • Конли
  • Георгин
  • Элеонора
  • Гвиневра
  • Киара
  • Лаванда
  • Палмер
  • Мэвис
  • Мелроуз
  • Теодора

"Взрослые" имена

По мнению экспертов, будет стремительно расти тенденция по выбору "взрослого" имени для ребенка. Например:

  • Артур
  • Агнес
  • Бетти
  • Седрик
  • Долорес
  • Дункан
  • Флоренция
  • Джорджина
  • Марджори
  • Рэй
  • Стэнли
  • Сильвия

"Воздушные" имена

Все больше становится и "атмосферных" имен, отмечают эксперты:

  • Аэро
  • Эйр
  • Сьело
  • Люми
  • Скай
  • Солей
  • Сноу

Гламурные имена

Многие родители для своих детей в 2024 году будут выбирать и гламурные имена, уверены специалисты. Резко популярными уже стали такие:

  • Арчи
  • Конрад
  • Селия
  • Эстель
  • Гайя
  • Харви
  • Мейбл
  • Магнус
  • Петра
  • Тея
  • Виола

"Супергеройские" имена

Кроме того, более популярными становятся имена, наполненные энергией главного героя. Например:

  • Авалон
  • Каталина
  • Элио
  • Эверест
  • Эсмерельда
  • Джетсон
  • Джирайя
  • Намари
  • Нео
  • Офелия
  • Рая
  • Уинри

Нежные имена

На выбор родителями имени для ребенка в 2024 году повлияет и рост популярности методов "мягкого воспитания", считают эксперты. В частности, они будут выбирать:

  • Альба
  • Алфи
  • Каспер
  • Клемент
  • Эллис
  • Фэй
  • Коа
  • Лиана
  • Луан
  • Уна
  • Ойсин
  • Рея
  • Вилла

STEM-имена

Эксперты заметили рост популярности имен, вдохновленных наукой, технологиями, инженерией и математикой. К ним относятся:

  • Астра
  • Дарвин
  • Хаттон
  • Кеплер
  • Койпер
  • Линнея
  • Люмен
  • Мун
  • Марс
  • Стар
  • Октавия

"-Ай" имена

Также более популярными среди родителей стали имена, оканчивающиеся на "-ай". Это имена, которые, как правило, легко переводятся. Например:

  • Адлай
  • Азакай
  • Якай
  • Кай
  • Кенай
  • Лорелай
  • Масаи
  • Марсай
  • Сай
  • Шай

Рок-н-ролльные имена

Возвращается в моду и тенденция называть детей именами музыкальных знаменитостей. В таком списке имен выделяют такие:

  • Арло
  • Кобейн
  • Коллинз
  • Элтон
  • Элвис
  • Грейсленд
  • Джони
  • Джоплин
  • Мейбеллен
  • Нирвана
  • Оззи
  • Пикси

Ранее УНИАН писал о том, что в моду возвращаются имена 80-х. Опубликован список 100 самых популярных детских имен года.

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