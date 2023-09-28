Классические имени для девочек и мальчиков теряют свою популярность

Есть много детских имен, которые какое-то время были модными, но спустя годы они теряют свою популярность. Некоторые родители выбирают своему малышу традиционное имя, а другие предпочитают придумывать необычные и уникальные имена.

Эксперты отметили, что сейчас наблюдается всплеск унисекс-имен, родители все чаще выбирают более гендерно-нейтральные имена. Отмечается, что родители стали меньше беспокоиться о типичных гендерных именах.

Имена, которые никогда не входили в списки самых популярных, теперь становятся лучшим выбором. Кроме того, на выбор унисекс-имен родителей вдохновляют многие звезды.

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Эксперт по именам Софи Ким рассказала, что количество унисекс-имен увеличилось на 56%.

"Гендерно-нейтральные имена стали популярны не только потому, что они дают детям гибкость, если они не идентифицируют себя со своим полом при рождении, но и потому, что гендерно-нейтральные имена - это современный выбор в современном стиле", - объяснила эксперт.

Ранее УНИАН писал, что имена 80-х возвращаются в моду. BabyCentre опубликовал список 100 самых популярных детских, которые были популярны еще в 80-х.

Кроме того, названо имя для мальчиков, которое когда-то было очень популярным, а сейчас практически исчезло.