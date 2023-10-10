Все больше людей перед родами выбирают одно имя, которое подойдет и девочке, и мальчику.

В 2024 году станет популярной тенденцией использование фамилий в качестве имен для детей (Адли, Доусон, Фишер, Хаксли, Ридли, Купер, Спенсер), популярными останутся и гендерно-нейтральные имена.

Как отметила специалист по именам детей Стеф Коффилд все больше людей перед родами выбирают одно имя, которое подойдет и девочке, и мальчику, пишет Mirror.

"Некоторые родители приходят ко мне с просьбой заранее подобрать имя, которое подойдет как мальчику, так и девочке, а затем они смогут придерживаться его, независимо от пола", - рассказала специалист.

По ее словам, Кэмерон и Картер для мальчиков будут по-прежнему популярны, так же как Мэддисон и Спенсер для девочек.

Также Коффилд считает, что многие родители будут еще более смелыми в своем выборе, и прогнозирует, что в 2024 году станут популярными такие имена, как Фишер, Хаксли и Ридли. Как добавила специалист, эти имена также соответствуют растущей гендерно-нейтральной тенденции, которая сохранится и в следующем году.

Еще одна тенденция, которая, по мнению Стеф, станет хитом 2024 года, - это "классические" имена, которые все знают, но на каое-то время они оставались в прошлом. К ним относятся Харрисон, Натаниэль и Винсент для мальчиков и Энни, Сесилия и Маргарет для девочек.

Ранее УНИАН писал, какое необычное имя для мальчика стало популярным в последнее время.

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