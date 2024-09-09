Начните применять эти принципы сегодня и придерживайтесь их в течение длительного времени.

Построение богатства - это не удача или врожденный талант, а следование ряду проверенных принципов на протяжении долгого времени.

Издание New trader u назвало восемь правил, которые помогут обрести процветающее будущее.

Постоянно экономить и инвестировать

Люди должны стремиться откладывать не менее 10% или более от своего дохода. Магия постоянного сбережения и инвестирования заключается в сложении доходов. По мере того, как сумма на вашем счету увеличивается, они приносят доход от реинвестирования, создавая со временем эффект снежного кома.

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Чтобы использовать эту силу, начните с настройки автоматических переводов на сберегательные и инвестиционные счета из каждой зарплаты. Рассмотрите возможность диверсификации инвестиций по классам активов, таким как акции, облигации и инвестиционные трасты недвижимости, чтобы сбалансировать риск и потенциальную доходность.

Сосредоточьтесь на том, чтобы больше зарабатывать

Начните с развития востребованных навыков в вашей отрасли. Это может включать в себя прохождение онлайн-курсов, посещение семинаров или получение дополнительных сертификатов. Постоянное повышение квалификации делает вас более ценным для вашего нынешнего работодателя и открывает двери к более высокооплачиваемым возможностям.

Подумайте о том, чтобы найти подработку, соответствующую вашим навыкам и интересам. Для предприимчивых людей открытие малого бизнеса или создание цифровых продуктов, таких как электронные книги или онлайн-курсы, может обеспечить масштабируемые потоки дохода.

Жить не по средствам

Начните отслеживать свои расходы, чтобы понять, куда уходят ваши деньги. Часто люди удивляются, узнав, сколько они тратят на предметы не первой необходимости. Как только вы получите четкое представление о своих расходах, ищите области, в которых вы можете сократить расходы без существенного ущерба для качества жизни.

Избегайте ловушки инфляции образа жизни, когда ваши расходы растут одновременно с доходами. Вместо этого, когда вы получаете прибавку к зарплате или премию, направляйте значительную часть средств на сбережения и инвестиции.

Рассмотрите возможность принятия менталитета расходов, основанного на ценности. Выделите приоритетные расходы, которые соответствуют вашим долгосрочным целям и ценностям, и будьте готовы сократить те, которые не соответствуют.

Инвестируйте в активы, приносящие доход

Недвижимость - классический пример актива, приносящего доход. Сдаваемая в аренду недвижимость может обеспечивать ежемесячный денежный поток, при этом потенциально дорожая со временем. Однако недвижимость - не единственный вариант. Акции, приносящие дивиденды, платформы однорангового кредитования и создание цифровых продуктов - вот способы создания потоков дохода. Инвестируя в активы, приносящие доход, вы должны проявить должную осмотрительность и понять риски.

Минимизируйте плохие долги

Хорошие долги, такие как ипотека на дорожающую недвижимость может быть инструментом для построения богатства. Плохие долги, напротив, могут стать серьезным препятствием на пути к финансовому успеху.

Задолженность по кредитной карте с ее высокими процентными ставками - одна из самых распространенных форм безнадежных долгов. Если у вас есть остатки на кредитной карте, сделайте своей приоритетной задачей погасить их как можно быстрее. Минимизация безнадежных долгов высвобождает большую часть вашего дохода для сбережений и инвестиций, ускоряя путь к богатству.

Самообразование в финансовой сфере

Возьмите за правило постоянно узнавать о личных финансах, стратегиях инвестирования и экономических тенденциях. Начните с книг авторитетных финансовых авторов. Веб-сайты, подкасты и каналы на YouTube, посвященные личным финансам, также могут стать ценным источником информации. Подумайте о том, чтобы пройти курсы по инвестированию или посетить семинары по конкретным стратегиям построения богатства. Несмотря на важность самообразования, не стесняйтесь обращаться за советом к финансовым специалистам, когда это необходимо.

Думайте о долгосрочной перспективе

При инвестировании старайтесь не обращать внимания на краткосрочные колебания рынка и сосредоточиться на долгосрочном потенциале ваших инвестиций. Исторические данные показывают, что фондовый рынок неизменно приносит положительную прибыль в течение длительных периодов времени, несмотря на краткосрочную волатильность.

Поставьте перед собой долгосрочные финансовые цели и разработайте план их достижения. Регулярно пересматривайте и корректируйте свой план по мере изменения обстоятельств.

Автоматизируйте свои финансы

Настроив автоматические переводы и платежи, вы избавитесь от соблазна тратить деньги, которые должны быть направлены на сбережения и инвестиции. Начните с автоматизации своих сбережений.

Также автоматизируйте оплату счетов, чтобы избежать штрафов за просрочку и сохранить хорошую кредитную историю. Многие приложения и онлайн-платформы предлагают инструменты для отслеживания расходов, постановки финансовых целей и автоматизации инвестиций.

Ранее УНИАН писал, что названы простые, но действенные привычки богатых людей.

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