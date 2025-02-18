В списке есть миндаль и фундук.

Орехи с высоким содержанием белка - отличный выбор для обуздания голода и поддержания уровня энергии, пишет health.com.

"Орехи богаты растительным белком, полезными жирами и ключевыми питательными веществами, такими как калий, магний и витамин E. Они являются отличным перекусом, помогающим предотвратить провалы энергии и перепады настроения в течение дня", - говорится в публикации.

Какие орехи самые полезные - 10 видов с высоким содержанием белка

Среди этих орехов лидирует арахис, а фисташки, занимающие третье место, содержат все девять незаменимых аминокислот.

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Вот полный список орехов, которые выделяются самым высоким содержанием белка и рекомендуются к употреблению:

Арахис. Богат белком, моно- и полиненасыщенными жирами, а также содержит множество антиоксидантных питательных веществ, включая фенольные кислоты, фитостерины и ресвератрол, которые могут помочь контролировать ваше кровяное давление и уровень холестерина.

Миндаль. Может похвастаться сбалансированным сочетанием макроэлементов (белков, жиров и углеводов). Богатый необходимыми витаминами и минералами, миндаль способен помочь защитить от диабета, ожирения и болезней сердца.

Фисташки. На 21% состоят из белка, могут помочь чувствовать себя сытыми, поддерживать пищеварение и контролировать артериальное давление.

Кешью. Является хорошим источником калия и магния, которые играют роль в контроле артериального давления и общем здоровье сердца.

Грецкие орехи. Не только богаты белком, но и уникальны среди орехов тем, что в основном содержат полиненасыщенные жиры. Исследования показывают, что питательный состав грецких орехов может помочь снизить риск возрастных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера.

Фундук. Фундук богат белком и является богатым источником противовоспалительных мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь улучшить уровень холестерина.

Бразильские орехи Эксперты советуют ограничить потребление не более чем тремя бразильскими орехами в день.

Кедровые орехи. Состоят примерно из 20% белка и 60% жира из-за высокого содержания масла. Большинство их жиров - это полиненасыщенные жирные кислоты, включая альфа-линоленовую кислоту, растительный источник полезных для сердца омега-3 жирных кислот.

Пекан. Богаты полиненасыщенными жирами, которые могут быть полезны для здоровья сердца. Пекан также содержит танины, антиоксидантные питательные вещества, которые могут помочь уменьшить количество вредных бактерий.

Макадамия. Являются одним из немногих продуктов, которые содержат пальмитолеиновую кислоту, способствующую уменьшению ожирения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что происходит с телом, если каждый день есть красное мясо.

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