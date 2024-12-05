В списке есть лосось, тунец и скумбрия.

Рыба богата жирными кислотами омега-3 и содержит питательные вещества, которые могут помочь снизить риск инсульта или сердечного приступа. Кроме того, включение рыбы в рацион может быть отличным способом гарантировать потребление высококачественного белка, пишет verywellhealth.com со ссылкой на научные исследования.

Какая рыба самая полезная - топ-10 с высоким содержанием белка

Тунец. Богат белком, содержит витамины и минералы, такие как калий, кальций, витамин B, фосфор и селен. Кроме того, считается, что потребление тунца также может предотвратить анемию с помощью железа, витамина B12 и фолиевой кислоты. Также тунец поддерживает здоровье сердца, поскольку содержит большое количество жирных кислот омега-3. Эти незаменимые питательные вещества также способны защищать стареющие суставы, предотвращая разрушение хрящей, скованность и воспаление.

Лосось. Является хорошим источником белка, жирных кислот омега-3, витамина D, который важен для здоровья костей.

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Морской окунь. Кроме белка, содержит полезные жиры, витаминыи минералы. Исследование показало, что окунь может помочь повысить способность организма вырабатывать инсулин и снизить резистентность к нему, что особенно важно для людей с диабетом.

Белая рыба. Считается отличным источником белка и известно своим низким содержанием жира. Его рекомендуют как лучший выбор для детей, беременных и кормящих женщин.

Луциан. Содержит так называемые полиненасыщенные жирные кислоты, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако уязвимым людям следует употреблять только небольшое количество люциана, поскольку в нем не так мало ртути, как в некоторых других видах рыбы.

Скумбрия. Также богата белком и полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Среди преимуществ ее употребления называют меньшую вероятность мигрени и лучшее зрение.

Палтус. Помимо высокого содержания белка, палтус содержит некоторые жирные кислоты омега-3, витамины B3, B6 и B12. Минералы в палтусе, такие как магний, калий и фосфор, полезны для формирования и восстановления костей.

Тилапия. Богата белком, фосфором, который помогает поддерживать зубы и кости и предотвращать остеопороз.26 Эта рыба также богата селеном, который организм использует для восстановления ДНК и других важных процессов.

Махи-махи. Богата белком, витаминами А, В D, селеном, калием и фосфором. Кроме того, этот вид рыбы считается "хорошим выбором" из-за относительно низкого содержания ртути.

Форель. Источник белка, жирных кислот омега-3. Из большинства пресноводных источников - "лучший выбор" из-за низкого содержания ртути.

Напомним, ранее УНИАН назвал самые полезные виды рыб, которые стоит добавить в рацион.

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