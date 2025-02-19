В списке есть жирная рыба и чечевица.

Диетолог выделила четыре противовоспалительных продукта с высоким содержанием белка, которые полезно употреблять регулярно, чтобы снизить риск хронических заболеваний и чувствовать себя лучше, пишет eatingwell.com.

"Эти продукты не только универсальны, они также полны необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут снизить риск хронических заболеваний. Наряду с диетой, наполненной богатыми питательными веществами фруктами, овощами, цельными зернами и молочными продуктами, эти белки, спасающие от воспалений, вписываются в питательную и сбалансированную диету", - говорится в публикации.

Какая еда снимает воспаление - 4 продукта

Вот какие продукты рекомендует диетолог, чтобы снизить риск хронических заболеваний:

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Фасоль. Согласно обзору 2021 года, опубликованному в журнале Nutrients, пигменты в более темных или цветных бобах содержат противовоспалительные антиоксидантные соединения, которые могут играть роль в профилактике болезней сердца, ожирения и диабета. Также бобы богаты клетчаткой, включая резистентный крахмал, который может принести пользу здоровью вашего кишечника, отмечается в исследовании 2022 года. Как отметила диетолог Нэнси Мазарин, этот крахмал обеспечивает пищу для полезных кишечных бактерий, способствуя здоровому микробиому, что также может уменьшить воспаление.

Жирная рыба. По словам диетолога, лосось, тунец и скумбрия богаты омега-3 с противовоспалительными свойствами. Один метаанализ, опубликованный в журнале Nutrients в 2020 году, изучал связь между потреблением рыбы и сердечными заболеваниями. Авторы пришли к выводу, что каждые дополнительные 20 граммов рыбы в день были связаны с 4%-м снижением риска развития или смерти от сердечных заболеваний.

Чечевица. Богата полифенолами, растительными соединениями с антиоксидантными свойствами, которые, в частности, могут помочь уменьшить воспаление. Согласно обзору 2022 года в журнале Pharmaceuticals, ее употребление может быть связано со снижением риска развития диабета, ожирения и заболеваний сердца. Как и фасоль, чечевица также содержит пребиотические волокна, способствующие здоровью кишечника.

Орехи. Как отметила диетолог, орехи также обладают противовоспалительными свойствами. Обзор 2023 года в журнале Nutrients обнаружил, что орехи наполнены такими соединениями, как ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, селен, медь, клетчатка и антиоксиданты, которые по отдельности и вместе помогают противодействовать разрушительному окислительному стрессу и уменьшать воспаление.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 видов орехов с высоким содержанием белка.

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