Сардины могут снижать вероятность сердечных заболеваний.

Сардины не зря называют суперпродуктом. Они содержат массу питательных веществ, а потому могут быть частью здорового и сбалансированного рациона. Об этом в статье на verywellhealth.com пишет диетолог Мелисса Нивес.

По словам специалиста, сардины обладают различными полезными для здоровья свойствами. К ним относятся снижение сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение здоровья мозга, снятие воспалений, укрепление костей и многое другое.

Консервированные сардины - польза для здоровья

Диетолог перечислила следующие полезные свойства сардин:

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Снижают вероятность сердечных заболеваний. Высокое содержание омега-3 в сардинах делает их полезными для сердца. Было обнаружено, что они снижают смертность из-за сердечных заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что омега-3 снижают уровень триглицеридов. Известно, что слишком много триглицеридов в крови может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Улучшают здоровье мозга. Исследования показывают, что употребление рыбы может увеличить серое вещество в мозге. Более высокий уровень серого вещества может снизить риск неврологических заболеваний. Также сардины могут обеспечить необходимые питательные вещества во время беременности, грудного вскармливания и раннего детства, чтобы поддержать развитие мозга ребенка.

Поддерживают здоровое развитие плода. Сардины содержат питательные вещества, полезные для развития плода, включая жирные кислоты омега-3, кальций и витамин D. Исследования показали, что омега-3 в сардинах и других видах рыбы могут оказывать жизненно важную поддержку развитию нервной системы плода и младенца.

Снижают риск заболеваний глаз. Рацион, богатый жирными кислотами омега-3 из холодноводной рыбы, такой как сардины и лосось, может помочь снизить риск заболеваний глаз в пожилом возрасте. Это включает в себя возрастную дегенерацию желтого пятна и глаукому.

Укрепляют кости. Сардины богаты питательными веществами, необходимыми для здоровья опорно-двигательного аппарата. К этим веществам относятся белок, магний, кальций и витамин D.

Уменьшают воспаление и окислительный стресс. Сардины могут обеспечить улучшение здоровья сердца, работы мозга и снижение риска хронических воспалительных заболеваний.

Способствуют росту и восстановлению мышц. Поскольку сардины являются отличным источником белка, они могут способствовать росту и восстановлению мышц. Одна банка сардин содержит около 23 граммов белка.

Улучшают функцию нервов. Сардины являются ценным источником B12 (кобаламина). Этот водорастворимый витамин помогает контролировать нервную функцию, здоровье мозга, уровень энергии, клетки крови и многое другое.

Могут помочь предотвратить диабет 2 типа. Сардины богаты белком, магнием и цинком - питательными веществами, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая рыба самая полезная.

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