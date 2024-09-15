Поддерживать белое белье в хорошем виде, особенно полотенца, может быть сложно. Эксперты раскрыли, сочетание каких двух продуктов вернет пушистость и яркий цвет ткани.
Специалисты британской сети химчисток Hello Laundry рассказали Ехргеѕѕ, что после многократных стирок загрязненные полотенца часто сохраняют стойкий сероватый оттенок и теряют мягкость и пушистость. Это делает их непривлекательными, однако выход есть.
Боракс, он же тетраборат натрия, эффективно отбеливает ткань и убирает пятна. Смешайте половину стакана порошка для стирки с половиной стакана боракса. Поместите свои грязные полотенца в стиральную машину и добавьте смесь. Постирайте полотенца с помощью деликатного режима, а затем повесьте их сушиться.
По словам экспертов, эта техника не только устраняет сероватый оттенок, но и оживляет полотенца, делая их белыми и пушистыми.
Если у вас под рукой нет боракса, лимонный сок является отличным природным средством для отбеливания и смягчения полотенец.
"Полощите полотенца в стиральной машине, а затем добавьте несколько чайных ложек лимонного сока, чтобы отбелить полотенца. Обязательно добавьте лимонный сок, когда машина приближается к началу цикла полоскания, и пропустите кондиционер для ткани, когда вы используете ее для стирки полотенец", - советуют эксперты.
Как эффективно стирать
Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от складок на одежде без утюга.
Кроме того, рассмотрели, как постирать носки, чтобы они снова стали идеально белыми.