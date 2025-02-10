Два признака, что у вас точно есть домовой: как понять, что он хочет вам сказать

Важно знать, что делать если в доме появился домовой.

Ранее мы говорили, к чему снится покойник живым, а теперь расскажем, как понять, что у вас в квартире есть домовой.

Мало кто знает, кто такой домовой, хотя этот добрый дух защищает дома и семьи, которые в них живут. Таролог, ведунья Natalis Domini рассказала УНИАН, существует ли домовой на самом деле и как понять, что он хочет вам сказать.

"Домовой - это персонифицированный дух дома. Он появляется в том доме, где живут люди. Его поведение свидетельствует о том, какая атмосфера и энергетика в жилище. Не надо воспринимать домового как нечисть, которая пытается вам навредить, наоборот - он дух дома и компаньон человека на астральном уровне. С домовым стоит установить связь, поскольку он может помогать", - отметила она.

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О нахождении в вашем доме домовика могут свидетельствовать случаи, когда вещи передвигают или разбиваются без постороннего вмешательства.

Как домовой предупреждает об опасности и важных событиях

По словам ведуньи, если у жителей хорошие отношения с домовиком, он может охранять дом и даже предупреждать о надвигающейся опасности. Она рассказала, как домовой предупреждает о хорошем и плохом.

Домовой может с помощью снов и знаков предупреждать о какой-то опасности или важном событии. Например, телевизор может включиться, и на его экране что-то будет показано такое, чем хочет поделиться дух дома. Может с полки упасть книга и открыться на какой-то странице, или название книги будет давать людям подсказку в какой-то ситуации,

- объясняет Домини.

Кроме того, он может самостоятельно погасить или предотвратить пожар.

Если домовой трогает предметы, стучит в стены или окна, ломает бытовую технику или сантехнику, то это может быть не вредительством, а лишь попыткой обратить внимание людей на их отношение к дому или своей жизни.

Домовик появляется в доме, чтоб жизнь людей была полной достатка и благодати. Охраняя семью в жилище, он может даже выгнать незваных гостей и людей с плохими намерениями. Как понять что домовой выгоняет из дома? Эти люди будут некомфортно себя чувствовать, сидеть словно "на иголках" и быстро уйдут.

Что делать если в доме появился домовой

Какими бы ни были причины, почему домовой начал проявлять себя, стоит не злиться на него в ответ, а попытаться подружиться. Для этого нужно будет сделать подношение.

"Если человек ведет плохой образ жизни, к примеру, пьет, кого-то обманывает, что-то ворует, выносит с работы и тащит домой, в доме постоянно ссоры, тогда надо работать над своей нравственностью. Домовой может намекать на то, что жители жилья ведут плохой образ жизни, дома нет согласия, и в таком случае людям нужно задуматься над тем, как изменить ситуацию к лучшему. Провести дома генеральную уборку или ремонт, если он необходим", - советует таролог.

Чтоб домовик был довольным, дом нужно поддерживать в чистоте, улучшать его состояние и поддерживать позитивную атмосферу. Теперь рассмотрим, как понять что домовой злится.

Что может сделать злой домовой

По словам Домини, если человек ведет плохой образ жизни, не уважает себя и близких, вредит дому и наплевательски относится ко всему вокруг, то возможны конфликты с домовиком.

Чтобы не злить духа, лучше не делать того, что не любит домовой:

оставлять вещи сломанными надолго;

ходить в дырявой одежде;

пить из разбитых чашек;

бросать хлеб на пол;

собирать много церковной атрибутики.

В этом случае, он может причинить незначительный вред. Ведунья рассказала, на что еще способен дух и почему душит домовой.

"Если человек говорит, что его будто кто-то душит, он чувствует какой-то негатив, то это не обязательно влияние или вина домового. Возможно, у человека просто возникает сонный паралич, и поэтому ему кажется, что его "душит домовой". В такие моменты нужно прочитать, к примеру, молитву - если это был сонный паралич, то человек проснется до конца, и его состояние нормализуется, а если же действовал домовой, - то он отступит", - говорит таролог.

Как она добавляет, если человек кричал что-то плохое о своих умерших родственниках, обзывал их, а потом его во сне будто душили, то можно сказать, что домовой стал на защиту предков рода.

Как угостить домового и забрать его с собой при переезде

Чтобы задобрить домовика, стоит сделать ему подношение - оставить на ночь мисочку молока или тарелку сладостей на ночь в тихом и спокойном углу.

"Во время подношения можно своими словами поговорить с домовым, например, сказать: "Домовенок, я хочу дружить с тобой, я даю тебе еду, а ты даешь мне гармонию и спокойствие в моем доме". Утром подношение надо вынести на улицу и, к примеру, поставить под деревом. Молоко не надо выливать, а сладости нельзя есть самим. Подношение домовому не надо делать каждый день, будет достаточно, если вы сделаете это несколько раз в год", - советует таролог.

Соль или соленые блюда подносить им нельзя, ведь соль отпугивает духов. По данным из сети, нет способа, как понять, что домовой принял угощение. Фактически он поглотит энергию, а не саму еду.

Если вы переезжаете, то можете забрать с собой своего домового. Для этого накануне события сложите в корзинку сладости или фрукты и накройте полотенцем так, чтоб остался небольшой зазор.

"После этого нужно сказать, к примеру: "Домовой, прыгай сюда, мы едем вместе строить новую жизнь". Обратиться к домовому можно своими словами. Корзинка должна простоять ночь. Утром его надо взять, не заглядывая под полотенце. Стоит прижать полотенце или привязать так, чтобы отверстие закрылось. Затем корзинку надо перевезти в новое жилье, поставить в угол и открыть", - отмечает таролог.

Если же вы забыли его перевезти, то не беда. Зажгите свечу и дайте ей немного погореть. В это время нужно сидеть рядом с хорошими намерениями и смотреть на огонь - это ритуальный призыв, который поможет домовому прибыть в ваш новый дом.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как проверить, есть ли дома домовой.

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