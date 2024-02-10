10 февраля отмечают День угощения домового - рассказываем, как понять что дома домовой и что сделать, чтобы он вас полюбил.

С древних времен люди верили, что в каждом доме есть домовой - дух дома, который следит за порядком в нем и оберегает его и всех домочадцев. С ним всегда старались поладить, а при переезде на новое место всегда забирали с собой. Сегодня все это призабылось, но тем не менее эти существа продолжают у нас жить и присматривать за нами. Нужно ли бояться, как проверить есть ли домовой дома - читайте ниже.

Домового часто считают нечистой силой, но это зря: он не злой, а добрый дух, а если злится и пакостит - то только за дело. Как выглядит домовой? Никто не знает на самом деле точно, но принято думать, что это старичок невысокого роста и с бородой. Есть в его облике и некоторые звериные черты - например, могут быть длинные торчком стоящие уши, покрыт шерстью. Кстати, считается, что если дух лохматый - то дом богатый, и наоборот, у бедняков он лысый.

Как проверить есть ли у тебя дома домовой

Первым делом - наблюдайте. Есть несколько моментов, когда дух может "спалиться":

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Его видят животные и маленькие дети

И те, и другие, более чувствительны к энергетике, чем взрослые, поэтому могут чувствовать или видеть присутствие домового. Заметьте: если кошка, собака или ребенок смотрят куда в угол, под потолок или следят за невидимым движением в комнате - это он, домовой. Он может подружиться с кошкой и начать с ней играть - со стороны это выглядит, будто кошка трогает воздух. Но на доброго духа животное никогда не шипит и не рычит - в этом случае это уже действительно нечисть.

Он может издавать звуки по ночам

Конечно, шуметь по ночам могут и соседи. Но если соседи у вас тихие, а в доме явно что-то тихо шуршит или легонько стучит - это дух проверяет порядки и чистая ли у вас посуда.

Он может одалживать вещи, иногда брать еду

Сразу оговоримся: денег домовой не берет. Поэтому если у вас в доме начали пропадать деньги, то ищите "домового" среди людей. Но вот мелкие вещи - чайные ложечки, ключи, заколки и т.п. - старичок может одолжить. Большинство знает, что нужно сказать, чтобы домовой вернул вещь: "Домовой, домовой, поиграл - и отдай!" Во многих случаях вещь появляется на том месте, где и была, и конечно, где вы уже проверили сто раз. Не забудьте поблагодарить духа: оставьте ему на столе что-то вкусное, вроде шоколада или печенья.

Он дарит чувство защищенности

У духа дома есть очень хорошая черта - если вы ему нравитесь, он будет вашей невидимой защитой. Если в доме у вас царит атмосфера спокойствия и легкости, вы не боитесь оставаться одни - значит, у вас есть телохранитель.

Он предупреждает об опасности

Можно, конечно, все списать на свою интуицию, но о любых неприятностях дух дома знает раньше нас. Как домовой предупреждает об опасности? Он может вас будить, греметь, ронять предметы - так дух пытается обратить их внимание на конкретное место в доме. Возможно, где-то плавится проводка или прорвало трубу. Если вам кажется, что звонят в дверь или дверь начала хлопать - это домовой просит выйти за нее и посмотреть, что там. Если ложится сверху во сне - нужно обратить внимание на здоровье, слышен свист в доме - будьте осторожны с финансами.

Как понять, что домовой злится и задобрить его

Есть несколько признаков, что ваш хранитель дома расстроен или зол. Например, вещи пропадают и не находятся, или же постоянно что-то ломается, новые лампочки перегорают, посуда бьется и все будто из рук валится. Это значит, что энергетика вашего дома - ту, которую вы создаете сами - не устраивает домового. Например, это может происходить, если у вас постоянные склоки, ругань, гулянки и алкоголь рекой. Поэтому дух будет пакостить и пугать. Выход один - помириться с ним.

Как задобрить домового? Прежде всего, обратите внимание на свое поведение и отношения внутри семьи, помиритесь и сделайте уборку в доме. Попросите у духа прощения (на полном серьезе), пообещайте, что это не повторится и угостите - печеньем и молоком, кашей, их он очень любит. И не забывайте угощать его в День домового - 28 января и 10 февраля (по новому и старому стилю).

Ранее мы рассказывали, как задобрить домового, что нужно сказать и какие угощения он любит особенно.

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