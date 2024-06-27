Один из признаков - больше личных вопросов.

Психолог Мэри Кови из Техаса назвала пять явных признаков того, что вы нравитесь своему коллеге, и как определить, романтическая это симпатия или платоническая, пишет журнал Parade.

5 признаков того, что вы нравитесь коллеге

Уделяет вам больше внимания. Ваш коллега пытается найти или создать повод поговорить с вами и разыскать вас. Вы проводите больше времени вместе на работе.

Задает вам больше личных вопросов. Вопросы, которые не были бы "нормальными" или "необходимыми" - возможно, о ваших братьях и сестрах, о том, что вы делаете после работы и есть ли у вас партнер, - могут быть признаками увлечения.

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Добавил вас в соцсетях. В сегодняшнюю эпоху технологий социальные сети являются распространенным и простым средством взаимодействия с людьми вне работы. Если ваш коллега не является влиятельным лицом, стремящимся к увеличению числа подписчиков, запрос ваших аккаунтов в социальных сетях, вероятно, является признаком того, что он хочет узнать вас лучше и больше взаимодействовать с вами.

Выражает желание проводить время вместе вне работы. Это еще один важный признак того, что коллега проявляет к вам какой-то интерес.

Делает комплименты. Они могут быть основаны на внешности, личности или способностях.

По словам психолога, те, кто испытывает к вам платонический интерес или просто добр и дружелюбен, также могут проявлять некоторые из вышеперечисленных видов поведения. Специалист добавила, что единого признака, по которому можно было бы узнать, влюблен человек или нет, не существует. Но есть ряд факторов, на которые следует обратить внимание: общее увеличение внимания и ощущение, что это внимание отличается от того, которое вы получаете от других коллег.

Ранее УНИАН писал, что способно заставить людей мгновенно потерять к вам уважение.

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