По словам психотерапевта, зависть обычно может быть связана с успехом человека.

Обычно, когда вам завидуют, то это означает, что все вы делаете правильно. Люди могут использовать различные тактики для проявления своей зависти, от пассивно-агрессивных обращений до грубых оскорблений. Однако иногда трудно понять, когда вам завидуют, пишет издание Parade.

"Полезно знать, когда кто-то завидует вам, потому что это может помочь вам защитить свое спокойствие и установить здоровые границы", - считает клинический директор и соучредитель Калифорнийского центра поведенческого здоровья Мелисса Легер.

По ее словам, это также поможет вам решить проблемы этой зависти.

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"Это также может помочь вам подходить к вашим отношениям более вдумчиво, чтобы не быть застигнутыми врасплох пассивно-агрессивным поведением или другими признаками зависти. Когда вы распознаете зависть, вы сможете справиться с ней так, чтобы она не повлияла на вас слишком сильно", - добавила она.

Поэтому Легер рассказала о шести признаках того, что человек вам завидует.

Не могут поверить в вашу победу

По словам психотерапевта, завистники обычно преуменьшают или игнорируют успехи других людей.

"Вместо того, чтобы праздновать и радоваться за вас, они отмахиваются от вас или говорят что-то вроде: "Это даже не такое уж и большое дело". Обычно это происходит от их собственной неуверенности, но от этого не становится менее больно, особенно если вы упорно работали ради этой победы", - подчеркнула эксперт.

Они начинают саботировать

Когда кто-то начинает вам завидовать, то может начать "строить стены", чтобы не дать вам достичь своих целей или беспрепятственно реализовать свои планы.

"Это похоже на то, что они не могут видеть, как вы достигаете успеха, поэтому пытаются вас уничтожить. Они могут делать это, распространяя слухи, чтобы навредить вашей репутации, или чрезмерно критически относясь к вашему выбору и постоянно пытаясь вас обескуражить", - объяснила Легер.

Всегда конкурируют

Кроме того, завистники могут довести принцип "жизнь - это игра" до токсичного уровня, делая из каждой мелочи событие мирового масштаба.

"Вы рассказываете о чем-то хорошем, что произошло, а они тут же начинают рассказывать что-то "лучше" о себе. Вместо того, чтобы порадоваться за вас, кажется, что они соревнуются с вами, и это может вас очень расстроить", - отметила психотерапевт.

Проявляют пассивную агрессию

Обычно пассивно-агрессивные фразы от человека трудно заметить, однако они со временем ощущаются.

"Они могут подбрасывать маленькие подколки, замаскированные под шутки, или вести себя так, будто дают вам совет, но на самом деле это просто изящный способ унизить вас. Они не хотят показывать свою ревность прямо, поэтому пытаются унизить вас такими коварными способами", - отметила Легер.

Чрезмерно критикуют

Пожалуй, вы считали себя самым большим критиком, пока не встретили настоящего завистника.

"Что бы вы ни делали, они всегда найдут, к чему придраться, даже если это что-то незначительное. Может сложиться впечатление, что они упорно ищут недостатки, чтобы использовать их против вас и уничтожить вас", - говорит эксперт.

Относится к вам холодно

Даже если вы не сделали ничего плохого, вы можете заметить, что этот человек начинает становиться все более недружелюбным к вам.

"Они могут вести себя холодно или отстраняться, когда вы рядом, и обычно это происходит после того, как с вами случается что-то хорошее. Это выглядит так, будто им неудобно от вашего успеха и они не знают, как с этим справиться, поэтому просто избегают вас", - подытожила психотерапевт.

Как вести себя с человеком, который вам завидует

Для начала Легер советует поговорить с этим человеком.

"Дайте им понять, что что-то в их действиях или словах вас беспокоит, и что вы просто хотите убедиться, что между вами всё в порядке. Иногда простой разговор с глазу на глаз может разрядить обстановку. Возможно, они даже не осознают своей зависти, и если им об этом сказать, это поможет им справиться с ней", - считает эксперт.

Также вы можете отстраниться от таких людей, если считаете это необходимым.

"Если их поведение нарушает ваше спокойствие или заставляет вас чувствовать себя некомфортно, вы можете отстраниться первыми", - заверила психотерапевт.

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