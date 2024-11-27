Каждому человеку хоть раз в жизни хочется поделиться накопившимися печалями.

Существование людей на планете нельзя назвать безоблачным - даже у тех, кто "имеет всё", бывают свои поводы для грусти. И мы, для того чтобы облегчить душу, идем зачастую не к психологам, а к родным и близким людям. Узнайте, стоит ли рассказывать о своих проблемах им на самом деле.

Нужно ли рассказывать о своих проблемах другим людям

Человек, которому хочется получить внимание, сочувствие и поддержку, должен понимать, что далеко не всегда он обретет желаемое. Все дело в природе сознания и грехах человечества - не каждый способен на самом деле проникнуться вашей проблемой и искренне посочувствовать, тем более - помочь. Причин этому несколько.

Нежелание вникать в чужое горе

Видео дня

Как правило, люди слушают вполуха то, что вы говорите, особенно если разговор приобретает негативный окрас. Причина проста - у всех достаточно своих проблем, никому не хочется слушать о чужих. Стоит ли делиться своими проблемами с тем, кто недостаточно внимателен по отношению к вам? Решайте самостоятельно, но вряд ли от такого диалога вы почувствуете удовлетворение или облегчение. Рассказывая о своих несчастьях и находясь в поиске ответов, вы столкнетесь с минимальным вовлечением, это может ранить еще сильнее.

Неуважение к проблемам других

Каждый человек воспринимает негативные ситуации в жизни по-разному. Для одних смерть родственника может не стать причиной горя, а другие будут месяцами плакать из-за увольнения. Так что, не всегда мы можем спрогнозировать, какую реакцию вызовет наш рассказ. В лучшем случае вы столкнетесь с отстраненным равнодушием и полным непониманием глубины проблемы, в худшем - вас могут высмеять, отмахнуться и сказать, что вы переживаете из-за ерунды. Такие реакции обусловлены низким уровнем эмпатии большинства людей или, что более неприятно, равнодушным отношением к вам.

Злорадство и зависть

Плохо ли говорить о своих проблемах? Конечно, нет, но помните о том, что люди достаточно завистливы по своей натуре. Слушая о том, как у вас все плохо, они будут не сочувствовать, а радоваться внутри себя. Так происходит, как правило, только с теми, кто недоволен своей жизнью или какими-то ее составляющими. Этот человек всегда будет сравнивать себя с другими и задаваться вопросом: "Почему у них есть, а у меня нет?".

И когда этот успешный "кто-то" потеряет что-то ценное и важное, внутри завистника разгорится то самое низменное чувство. К сожалению, людей, мыслящих именно так, немало, и сделать с ними ничего нельзя - работа с сознанием и подсознанием лежит только на их плечах. Тем не менее, с ними лучше не общаться совсем, потому что чужая зависть - это энергетически сильное чувство, оно способно разрушить многие другие судьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: