Чтобы сохранить плодородие участка, важно соблюдать севооборот.

После нескольких лет выращивания клубники грядки истощаются, и перед садоводами встает важный вопрос: что сажать после клубники на следующий год, а каких культур лучше избегать.

Грамотный севооборот поможет восстановить плодородие почвы и предотвратить развитие заболеваний.

Что нельзя сажать после клубники - советы

Некоторые растения не подходят для посадки на месте клубничных грядок, так как могут страдать от тех же болезней и вредителей. К таким культурам относятся:

Видео дня

Картофель. Часто заражается фитофторозом, который также поражает клубнику. Поэтому, если вы не знали, можно ли сажать картофель после клубники, ответ - нет, так как это повышает риск распространения инфекции.

Помидоры. Имеют общие заболевания с клубникой, такие как вертициллезное увядание. Если у вас возник вопрос, можно ли после клубники сажать помидоры, то лучше воздержаться.

Перец. Как и томаты, подвержен тем же грибковым инфекциям. Поэтому, размышляя, можно ли сажать перец после клубники, знайте, что это тоже не самая удачная идея.

Также многие ищут информацию, можно ли сажать клубнику после клубники. Лучше этого не делать, так как земля истощена, а вредители уже могут находиться в почве. Рекомендуется не сажать ее на прежнем месте минимум 3-4 года.

Какие овощи сажать после клубники - список

Чтобы почва восстановилась, весной на освобожденных грядках лучше посадить:

бобовые (горох, фасоль) - обогащают землю азотом;

капусту - отлично чувствует себя после клубники, так как у этих культур разные болезни;

свеклу и морковь - эти корнеплоды не испытывают проблем на бывших клубничных грядках;

зелень (укроп, шпинат, салат) - помогает оздоровить почву.

Таким образом, если вы не знаете, что сажать после клубники весной, отдайте предпочтение овощам и зелени, которые помогут восстановить плодородие почвы.

Чтобы сохранить плодородие участка, важно соблюдать севооборот. Потому, принимая решение, что сажать после клубники на следующий год, лучше выбирать капусту, бобовые, корнеплоды и зелень. А вот можно ли сажать картофель после клубники или томаты - лучше воздержаться, чтобы избежать проблем с урожаем.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нельзя сажать после картофеля.

Вас также могут заинтересовать новости: