Не всегда даже самые дорогие порошки и кондиционеры делают полотенца мягкими.

Часто полотенца теряют свою мягкость и пушистость буквально через несколько стирок. Они становятся грубыми и жесткими - пользоваться такими полотенцами нравится далеко не всем.

Как пишет express, причин, почему полотенца становятся жесткими, есть несколько. Зачастую виной этому являются сами порошки. Если их плохо выполоскать, то полотенца станут твердыми. Также стирка на высокой температуре разрушает волокна и полотенца теряют мягкость. Стирка в жесткой воде, которая содержит большое количество кальция и магния, также может способствовать грубой текстуре. Кроме того, пересушивание полотенец в сушилке тоже приводит к жесткости.

Одна мама на форуме Mumsnet порекомендовала использовать соду во время стирки полотенец. Пользователь под ником Wowfudge поделилась решением, которое сработало для нее: "Стирайте только с содой в стиральной машине - без стирального порошка или геля. Используйте режим "хлопок", а затем сушите в сушильной машине".

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Она советует стирать полотенца при температуре 60 градусов и выше.

"Кристаллы соды очистят полотенца и расщепят отложения моющего средства, которые делают их жесткими", - рассказала Wowfudge.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно стирать полотенца в стиральной машине.

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