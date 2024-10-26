В частности, полотенца более тяжелые, и при стирке с вещами из легких и деликатных тканей они могут их растянуть.

Эксперты по стирке и уборке рассказали, стоит ли стирать полотенца отдельно от одежды и другого белья, пишет southernliving.com.

"Хотите верьте, хотите нет, но стирка и сушка полотенец вместе с одеждой и постельным бельем может нанести гораздо больше вреда вашей одежде, чем вы думаете", - говорится в публикации.

Как отметила владелица Sparkling Queens в Саванне Тейлор Мэтьюз, полотенца определенно следует стирать отдельно от всего остального.

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"Во-первых, на вашей другой одежде и простынях останутся ворс и волокна из-за стирки с полотенцами. Кроме того, полотенца следует стирать на более интенсивном режиме, без кондиционера для белья и в горячей воде", - сказала она.

Эксперт по уборке Стефани Бут добавила, что полотенца более тяжелые, и при стирке с вещами из легких и деликатных тканей они могут их растянуть.

Не стоит стирать полотенца и вместе с постельным бельем, так как оно может сильно испачкаться. Ведь зачастую полотенца используют для уборки, при уходе за домашними животными или для других грязных работ.

"Вы рискуете перенести бактерии или пятна на другие вещи", - объяснила Бут.

Напомним, ранее УНИАН назвал средство №1, которое сделает ваши полотенца снова мягкими.

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