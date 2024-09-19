В продуктовых магазинах бананы не хранят в холодильнике, отметила старший директор по коммуникациям в области пищевых технологий в Международном совете по информации о продуктах питания.

Не все знают, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими. Есть двухэтапный трюк, первый шаг - нужно подержать фрукты на столе, чтобы они созрели.

После этого бананы можно уложить в холодильник и там хранить на протяжении нескольких дней, приводит слова старшего директора по коммуникациям в области пищевых технологий в Международном совете по информации о продуктах питания Тамики Симс издание Mirror.

"Обратите внимание, что бананы не хранятся в холодильниках в продуктовых магазинах. Бананы можно хранить на кухонном столе, пока они не созреют, а затем их можно хранить в холодильнике", - подчеркнула эксперт.

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Правильное хранение бананов - что уже сообщалось

Ранее УНИАН выяснил, что бананам не место в холодильнике, поскольку они там быстро чернеют. Кроме этого, бананы выделяют растительный гормон этилен, а из-за него фрукты или овощи, которые находятся рядом, могут начать быстро портиться.

Стоит подчеркнуть, что этилен способны выделять не только бананы, а и яблоки, абрикосы, груши, картофель. Особенно плохо соседство с такими "этиленовыми" продуктами переносят огурцы.

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