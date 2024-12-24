Миф о том, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека, никогда не работал.

Перевод собачьих лет в человеческие – не лучший способ определить этап жизни вашей собаки. Старый миф о том, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека, никогда не работал.

Хотя собаки стареют гораздо быстрее, чем люди, это сравнение не совсем точное, пишет Daily Paws. Вместо обычного умножения, ветеринары учитывают размер и породу собаки, чтобы определить ее "человеческий" возраст. Специалисты говорят, что щенки крупных пород, как правило, взрослеют медленнее, чем собаки малых и средних пород. Но, достигнув зрелого возраста, крупные собаки часто стареют быстрее, чем породы средних размеров.

"Правильнее считать, что первый год жизни большинства собак – это время, когда они переживают первый большой скачок подросткового возраста. Второй год приближает их к полной взрослой зрелости физически, хотя, как и у людей, психическая зрелость все еще может быть на горизонте. Большие собаки часто считаются щенками в возрасте от 12 до 24 месяцев", – объясняют авторы.

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Далее все зависит от породы собаки. К примеру, датские доги уже в 6-7 лет будут считаться собаками "преклонного возраста" по человеческим меркам. Тогда как чихуахуа могут достичь этой вехи только в 10 или 11 лет.

УНИАН подготовил таблицу пересчета собачьих лет в человеческие, чтобы вы могли правильно оценить "человеческий" возраст вашей собаки. Но помните, что каждая собака индивидуальна, поэтому эта таблица является лишь ориентиром. Более точно подобрать уход в соответствии с возрастом и потребностями вашего любимца поможет ветеринар.

Как помочь собаке жить дольше

Если вы хотите подарить своей собаке лучший шанс на долгую и счастливую жизнь, сосредоточьтесь на поддержании ее здоровья и активности. Есть несколько советов, которых стоит придерживаться.

Во-первых, регулярно обращайтесь к ветеринару для ежегодных осмотров, чтобы он мог выявить признаки старения и проблемы со здоровьем. Не пренебрегайте прививками, чтобы предотвратить серьезные заболевания.

Во-вторых, заботьтесь о зубах вашей собаки. Проблемы с зубами могут привести к системным заболеваниям.

В-третьих, используйте средства от паразитов, рекомендованные вашим ветеринаром. Это поможет защитить питомца от сердечных глистов, блох, клещей и кишечных глистов.

Помните о важности правильного и качественного питания. Кормите собаку полноценным рационом, соответствующим ее возрасту. Избегайте перекармливания, поскольку ожирение сокращает продолжительность жизни. Также старайтесь организовывать ежедневные физические упражнения для поддержания здорового веса и выхода энергии.

Если вас беспокоят любые физические или поведенческие изменения вашей собаки, обязательно как можно быстрее обратитесь к ветеринару.

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