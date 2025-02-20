Часто возникает потребность узнать, сырое яйцо или вареное. Как это сделать быстро?

Часто на кухне, где используется много яиц для разных нужд, можно запутаться, какие из них вареные, а какие сырые. Разработчица рецептов Бриана Лай Киллин, которая одновременно имеет опыт в выращивании домашней птицы на ферме, на страницах издания EatingWell рассказала, с помощью каких приемов можно различить яйца.

По ее словам, она испытала много методов, чтобы определить вареные или сырые яйца, узнавая о них из видео в соцсетях и старых учебников по кулинарии. Эксперт описала 5 из них, отметив, что работают из них не все одинаково.

В то же время, по ее словам, нет способа определить, сваренное яйцо вкрутую, средне или всмятку.

Видео дня

1. Покрутите яйцо

Вращение оказалось действенным методом для различения вареных и сырых яиц. Сваренные яйца крутятся быстрее, равномернее и плавнее, тогда как сырые яйца едва вращаются и к тому же колеблются.

2. Взболтайте яйцо

Киллин трясла яйцо, чтобы определить по звуку, сырое оно или нет. И сделала вывод, что если оно холодное, то это вообще невозможно определить. Когда же яйцо было комнатной температуры, то был едва слышный звук. Однако эксперт отметила, что не может рекомендовать этот метод.

3. Погрузите яйцо в воду

Еще один прием предусматривал погружение яиц в емкость с теплой водой. Вокруг скорлупы вареного яйца должны были образоваться пузырьки воздуха. Киллин попробовала этот прием с несколькими вареными и сырыми яйцами - как охлажденными, так и комнатной температуры - и было практически невозможно определить, какие они. Поэтому и этот метод она не рекомендует

4. Используйте фонарик

Если посветить фонариком на вареное яйцо, то оно не пропускает свет, тогда как сырое - пропускает. Эксперт добавила, что метод свечения фонариком используют на ферме для определения, какое яйцо оплодотворенное, а какое нет. И она была удивлена, что он работает и в этом случае.

5. Разбейте яйцо

Разбить яйцо - это самый простой способ определить, сварено оно или нет, но результатом тогда будет разбитое яйцо. И если вам нужно именно вареное яйцо, то его уже сварить целым не удастся.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить самые вкусные фаршированные яйца. Совладелец Wayfare Tavern и звезда Food Network, шеф-повар Тайлер Флоренс назвал семь трюков, как приготовить это блюдо вкусно.

В частности он посоветовал добавлять немного уксуса и соли в кипящую воду, чтобы яйца легче чистились, а также попробовать замариновать яйца для получения уникального вкуса.

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