Если вы хотите знать, с кем имеете дело, вам нужно быть умным.

Хотя большинство людей хотели бы верить, что друзья и семья заботятся об их интересах, это не всегда так. К сожалению, тайных недоброжелателей достаточно сложно выявить, хотя психологи отмечают, что есть несколько эффективных приемов в так называемой "темной психологии", которые помогают вычислить таких людей в своем окружении. Мариэлиса Рейес — писательница со степенью бакалавра психологии, освещающая такие темы самопомощи, как отношения, карьера, семья и астрология – в статье для YourTango рассказывает об основных методах выявления недоброжелателей.

1. Проверить реакцию недоброжелателей на свои успехи.

Если при виде ваших успезхов кто-то из ваших друзей почти не разговаривает и сидит с хмурым видом, то это, скорее всего, тревожный звоночек, поскольку такая ревность со временем негативно повлияет на ваши отношения.

Так, исследование, проведенное в 2015 году, показало, что ревность оказывает негативное влияние на дружбу. Еще одно исследование, опубликованное в Developmental Psychology, обнаружило связь между негативными эмоциями, агрессией и ревностью.

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2. Оценивайте последовательность людей по их поведению.

Исследование, опубликованное в 2010 году, показало, что действия людей влияют на то, как они думают. Так что если действия человека не соответствуют его словам, лучше быстро отказаться от этого человека.

3. Наблюдайте, как часто другие люди смотрят на вас.

Люди, которые постоянно смотрят в глаза, считаются уверенными в себе, поскольку им нечего скрывать. С другой стороны, определить недоброжелателя можно по тому, как часто он отводит взгляд.

В сочетании с другими видами поведения отсутствие зрительного контакта может быстро показать, является ли кто-то тайным ненавистником или нет.

4. Отслеживайте пассивно-агрессивные комментарии

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что пассивная агрессия часто приводит к тому, что люди ведут себя безответственно или непродуктивно. Кроме того, это отражает внутреннюю неуверенность, поскольку люди сомневаются в своей ценности или значимости.

5. Наблюдайте, дает ли человек вам эмоционально заряженные советы или нет

По словам лицензированного консультанта Джейми Кэннон, MS, LPC, манипуляторы используют эмоции людей, чтобы получить то, что они хотят. Это плохо, так как постоянная манипуляция может вызвать у людей паранойю, трудности с доверием к другим и тревогу.

6. Проверяйте способность людей хранить секреты

Не нужно раскрывать все свои уязвимости или рассказывать свои самые сокровенные секреты. Вместо этого выберите, какой информацией поделиться, и используйте эту ее, чтобы проверить лояльность человека - выболтает ли он секреты другим друзьям, когда наступят трудные времена? Или сохранит этот секрет, независимо от того, что произойдет дальше?

7. Создавайте контролируемые конфликты

Начните разговор заявляя: "Эй, я заметил, что кое-что происходит в последнее время. Можешь объяснить мне, что это значит?". После этого внимательно наблюдайте за реакцией другого человека. Если он мгновенно занимает оборонительную позицию и начинает повышать голос, это может быть признаком его вины. Если же человек спокоен, извиняется и собран, то это, скорее всего, означает, что него нет плохих намерений.

8. Отслеживайте, говорят ли люди о вас за их спиной

Используйте надежного друга или члена семьи, чтобы отслеживать, кто говорит о вас плохо.

9. Просите о помощи с мелкими задачами, чтобы проверить надежность людей

Психологический прием, который умные люди используют для выявления своих ненавистников, — это просьба о помощи, чтобы намеренно проверить надежность людей. Настоящие друзья или партнеры ухватятся за возможность помочь другу в нужде. С другой стороны, люди, которые тайно ненавидят их, пообещают им мир, а затем сбегут в последнюю секунду.

10. Проверьте реакцию людей на свои границы

Люди, которые действительно любят и обожают кого-то, всегда будут уважать его границы. Конечно, они могут ошибаться время от времени, но в целом они честно стараются не переходить границы, установленные их близкими. С другой стороны, недоброжелатель будет проверять и проверять границы, чтобы заставить окружающих чувствовать себя некомфортно.

11. Намеренно ведите себя уверенно, чтобы наблюдать за реакцией людей

Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что неуверенность приводит к снижению удовлетворенности жизнью и снижению общего благополучия.

По-настоящему неуверенные в себе недоброжелатели никогда не будут довольны собой и, как следствие, попытаются принизить других. Поэтому нужно излучать уверенность, несмотря на мелкие замечания - это только еще заставит ненавистника раскрыться.

Ранее УНИАН рассказывал, как распознать манипулятора по осанке.

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