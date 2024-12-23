С чертами психопата: как распознать манипулятора по осанке

Ученые провели исследование, по результатам которого определили типичную осанку, которую выбирают манипуляторы.

Новые исследования показывают, что по осанке человека можно определить его склонность к манипуляции. Человек, который постоянно стоит прямо, занимая открытую и экспансивную позицию, может стремиться доминировать или манипулировать. Более того, такое поведение часто связывается с чертами психопатии.

Об этом говорится в статье Сьюзен Краусс Уитборн, доктора философии, опубликованной в Psychology Today. Уитборн проанализировала исследование Университета Макгилла, которое изучало связь между осанкой и личностью. Хотя осанка не дает исчерпывающей информации о человеке, она может служить ценной подсказкой о его характере.

Результаты исследования

Ученые провели пять отдельных исследований, привлекая 608 молодых участников. Они фотографировались в естественной позе и позах, демонстрирующих доминирование или подчинение. В итоговом исследовании участников оценивали непосредственно в лаборатории. Как выяснилось, люди с выпрямленной и открытой осанкой чаще имели такие черты, как манипулятивность, психопатия, конкурентоспособность и вера в социальные иерархии. По словам Уитборн, такие люди склонны использовать других ради собственной выгоды.

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Конечно, существуют разные причины, по которым человек может стоять прямо. Например, танцоры или гимнасты имеют хорошую осанку из-за своей профессии. Однако исследование показало, что люди с "обычным" характером меняют позы в зависимости от ситуации. Зато те, кто всегда держится прямо, проявляли устойчивые личностные черты, ассоциирующиеся со стремлением к доминированию.

Как это использовать на практике?

Это не значит, что вы должны избегать людей с хорошей осанкой. Осанка - лишь один из многочисленных показателей личности, и не стоит опираться на нее исключительно. Важно учитывать интуицию, другие наблюдения за поведением, заявления, а также язык тела человека, чтобы составить полную картину его характера.

Следует использовать эти наблюдения как дополнительную информацию, особенно если вы принимаете важное решение, например, о найме на ключевую должность. Также стоит уделять внимание общему впечатлению и личностным тестам.

Как отмечает автор, проверка осанки - это еще один инструмент, который поможет предпринимателям и бизнес-лидерам избегать манипуляторов и принимать взвешенные решения в отношениях с подчиненными и партнерами.

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