Во время разговора эгоцентричные мужчины часто доминируют в дискурсе.

Эгоцентризм – это способ видения мира, который фокусируется прежде всего на собственных потребностях, часто в ущерб другим.

И самое сложное то, что те, кто имеет эту черту, часто не осознают этого. Об этом пишет Hackspirit. К примеру, эгоцентричные мужчины склонны демонстрировать 8 вещей в поведении.

1. Он всегда ставит свои потребности на первое место

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Эгоцентризм идет бок о бок с предоставлением приоритета собственным потребностям, часто в ущерб другим. Мужчины, которые обладают этой чертой, могут даже не осознавать, что они это делают. Все дело в том, что это глубоко укоренившееся поведение, своеобразный автопилот, который руководит их действиями и решениями.

В разговоре они могут перевести разговор на себя. В группе людей они могут принимать решения, которые выгодны только им, не учитывая влияние на других.

Сложность заключается в том, что они часто не считают это эгоистичным. Для них это просто забота о собственных потребностях.

2. Недостаток эмпатии

Еще одна распространенная черта глубоко эгоцентричных мужчин – недостаток эмпатии. Им часто трудно поставить себя на место другого человека и посмотреть на вещи с его точки зрения.

Часто они просто не способны сопереживать просто потому, что что-то произошло не с ними.

3. Он часто ведет односторонние разговоры

Во время разговора эгоцентричные мужчины часто доминируют в дискурсе. Обычно они рассказывают о своих интересах, достижениях и опыте, не давая другим возможности поделиться своими мыслями или историями.

Интересно, что одно из исследований показало, что люди, которые часто употребляют слова "я", "меня" и "мой", более склонны к нарциссизму и эгоцентризму. Следовательно, дело не всегда в том, что они говорят, а в том, как они это говорят.

Эта постоянная потребность быть в центре внимания часто приводит к тому, что другие чувствуют себя неуслышанными и неважными. Осознание такого поведения может пролить свет на уровень эгоцентризма, которым может обладать человек.

4. Ему трудно давать искренние комплименты

Одной из распространенных характеристик глубоко эгоцентричных мужчин являются их трудности с предоставлением и получением искренних комплиментов. Это связано с их неспособностью видеть дальше собственного опыта и достижений.

Когда дело доходит до комплиментов, они могут испытывать трудности, поскольку не привыкли фокусироваться на достижениях других. С другой стороны, когда они получают комплимент, они могут отмахнуться от него или сразу же перевести разговор на себя.

Эта неспособность к искреннему обмену комплиментами свидетельствует об эгоцентрическом мышлении. Это маленький, но красноречивый признак того, что их мир в первую очередь вращается вокруг них самих.

5. Ему трудно поддерживать значимые отношения

Глубоко эгоцентричным мужчинам часто трудно поддерживать глубокие, значимые отношения. Это печальная реальность, которая вытекает из их постоянной сосредоточенности на собственных потребностях и желаниях.

Возьмем, например, романтические отношения. Они основываются на взаимопонимании, сочувствии и отдаче – на том, что требует от человека выйти за пределы собственного мира. Когда один человек постоянно ставит свои потребности на первое место, это создает дисбаланс, который может привести к напряжению в отношениях.

Друзья и члены семьи также могут чувствовать бремя такого эгоцентричного поведения. Со временем они могут дистанцироваться, что приведет к ощущению изоляции и одиночества эгоцентричного человека. Это замкнутый круг, который можно разорвать, только признав и исправив это поведение.

6. Он плохо воспринимает критику

Позитивное восприятие критики требует определенного уровня смирения и принятия того, что мы не идеальны – то, с чем часто борются глубоко эгоцентричные мужчины.

Примечательно, что такие люди часто быстро указывают на ошибки других, но редко признают свои собственные. Когда их кто-то критикует, они начинают защищаться. В глазах такого мужчины он всегда прав, и каждый, кто думает иначе, – против него.

7. Он редко выражает благодарность

Выражение благодарности требует признания усилий и вклада других, чего глубоко эгоцентричные мужчины часто не замечают. Сосредоточенность на собственных достижениях может мешать им видеть и осознавать ценность, которую другие приносят в их жизнь.

Например, они могут проигнорировать добрый жест друга или не оценить тяжелую работу коллеги над совместным проектом.

Такая неблагодарность не только влияет на их отношения, но и может привести к отсутствию удовольствия от жизни. В конце концов, распознавание и оценка хорошего в других является ключевым компонентом счастья и самореализации.

8. Он избегает ответственности за свои поступки

В конце концов, одним из самых красноречивых признаков глубоко эгоцентричного человека является его неспособность брать на себя ответственность за свои поступки. Вместо того, чтобы признавать свои ошибки и учиться на них, они часто обвиняют других или обстоятельства, чтобы избежать ощущения собственной неадекватности или неполноценности.

Такое поведение не только препятствует их личностному росту, но и может навредить их отношениям и репутации в долгосрочной перспективе. Ответственность за свои поступки – это фундаментальный аспект зрелости и добродетели, с которым эгоцентричные люди часто борются.

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