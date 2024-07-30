Бутылка вина может стать хорошим помощником во время приготовления блюд.

Энджел Альбринг, которая создает контент для различных СМИ и изданий, освещая разнообразные темы, рассказала о действенном способе, благодаря которому можно раскатать тесто, если у вас нет скалки, пишет Parade.

"Когда я была совсем маленькой, я проводила большую часть времени со своей прабабушкой, моей бабушкой Мэй. Она многому научила меня кулинарии, садоводству и основным домашним обязанностям, и большинство из этих советов и подсказок остались со мной, особенно теперь, когда я стала мамой. Я не помню, чтобы она когда-нибудь выпивала бокал вина, но помню, что она всегда держала бутылку вина в морозильной камере, и причиной этого был гениальный хак, который пригодится, когда вы работаете на горячей кухне", - отметила женщина.

По словам Альбринг, она выросла на глубоком юге, где летние месяцы были чрезвычайно жаркими. У ее бабушки не было кондиционера, однако она много пекла, из-за чего кухня становилась невыносимо горячей.

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"Она вставала очень рано утром и раскатывала тесто до того, как в доме становилось слишком жарко. Чтобы убедиться, что тесто не растает и не станет липким, она использовала замороженную винную бутылку в качестве скалки. Если вы тоже хотите воспользоваться этим трюком, есть несколько вещей, о которых следует помнить", - объяснила женщина.

Как использовать винную бутылку как скалку

Альбринг советует убедиться, что вы выбрали правильную по размеру винную бутылку, ведь слишком маленькая или большая бутылка может затруднить раскатывание теста. Кроме того, не забудьте снять этикетку, чтобы не переживать о том, что она отклеится на тесто или рабочую поверхность. Также перед тем, как поставить бутылку в морозильную камеру, убедитесь, что она пустая и чистая.

"Когда вы будете готовы раскатывать тесто, просто используйте охлажденную бутылку вина, как скалку. Благодаря тому, что бутылка охлаждена, она будет сохранять тесто холодным, пока вы его раскатываете. Если вы работаете с большой партией теста, раскатывание которого занимает много времени, бутылка может начать нагреваться. Если это произошло, поставьте бутылку обратно в морозильную камеру на несколько минут, чтобы она снова остыла. Вы также можете застелить тесто пергаментной бумагой, прежде чем раскатывать его, чтобы избежать конденсата из бутылки вина, который может намочить тесто", - рекомендует женщина.

После того, как вы закончили, тщательно вымойте и высушите бутылку, перед тем как возвращать ее в морозильную камеру, добавляет Альбринг.

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