Многие пользователи были поражены количеством воды, которая расходуется на мытье посуды.

Когда идет речь о домашних делах, то мытье посуды часто является той задачей, которую люди неохотно выполняют. Поэтому посудомоечная машина является самым желанным кухонным прибором в таком случае. Однако, что происходит внутри машины, когда вы закрываете ее дверцу? Недавно появилось видео, которое показывает работу посудомоечной машины, что поразило пользователей сети, пишет Mirror.

В частности, на видео показано, как камеру GoPro разместили внутри посудомоечной машины среди тарелок. После того, как люди увидели, как именно происходит мытье посуды в машине, они переосмыслили ручной способ этой задачи.

Зрители начали спорить относительно того, сколько остатков пищи было замечено на тарелках. Один из пользователей сети отметил:

"Я единственный, кого беспокоит, что на тарелке осталась еда, или я неправильно пользуюсь посудомоечной машиной?"

Другой зритель тоже высказал свое мнение по этому поводу:

"Неужели никто больше не скребет свою посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину?"

Другие были поражены потреблением воды, которую расходует посудомоечная машина, один человек написал:

"И они хотят сказать мне, что ручное мытье посуды расходует больше воды, чем посудомоечная машина?!"

В конце концов эксперты посоветовали соскребать еду с тарелок перед тем, как класть их в посудомоечную машину, чтобы не усложнять себе работу.

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