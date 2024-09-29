Дизайн этого объекта учитывает психологическую нагрузку, которую испытывают водители, проезжая по длинному тоннелю.

Самый длинный в мире автомобильный тоннель простирается на невероятные 24,5 км. Путь от въезда до выезда занимает примерно 20 минут. Однако, судя по отзывам туристов на Tripadvisor, не всех впечатляет это инженерное чудо.

Лаэрдальский тоннель простирается между Бергеном, вторым по величине мегаполисом Норвегии, и столицей страны, Осло, обеспечивая себе место самого длинного в мире, отмечает Mirror. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Строительство тоннеля началось в 1995 году и продолжалось пять лет. В течение этого времени инженеры решали многочисленные проблемы, связанные с безопасностью, поддержанием качества воздуха и борьбой с усталостью водителей и клаустрофобией.

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Король Норвегии Харальд официально открыл двухполосную автомагистраль 27 ноября 2000 года, а в следующем году она была открыта для общественности. Причем ее строительство стоило около 85 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что этот тоннель является свидетельством незаурядного инженерного мастерства, некоторые рецензенты Tripadvisor не сдерживали своих мнений. Некоторые назвали его "скучным" и сказали, что этот путь не оправдал ожиданий.

"Сам тоннель совсем не особенный. Лучше езжайте по старой дороге до Лаэрдала – это абсолютно захватывающая и одна из самых красивых дорог в Норвегии. По тоннелю стоит ехать только тогда, когда у вас нет времени на размышления", – пишет Томас из Бельгии.

Другой посетитель из Бостона, США, поделился своим разочарованием, сказав, что Лаэрдальский тоннель оказался "намного проще наших ожиданий".

"Когда мы проехали тоннель, то увидели только три коротких участка со слабым синим светом. Мы не знали, включится ли разноцветный свет только в определенное время. Полное разочарование", – говорит турист.

Впрочем, не все имели негативный опыт в самом длинном автомобильном тоннеле в мире. Так, Ллойд из Мельбурна, Австралия, сказал, что объект "превзошел ожидания".

"Когда я думаю о тоннелях, я представляю себе тускло освещенные, жуткие и скучные смертельные ловушки, ожидающие меня. Но благодаря нескольким световым инсталляциям и возможности сказать, что я проехал самый длинный автодорожный тоннель в мире, этот тоннель превзошел мои ожидания. Дополнительным бонусом стало то, что он доставил меня (безопасно) к феноменальному Аурландфьорду гораздо быстрее, чем "живописная" дорога", – делится мужчина.

Дизайн этого объекта учитывает психологическую нагрузку, которую испытывают водители, проезжая по длинному тоннелю. Он разделен на четыре секции, которые разделены тремя большими горными пещерами с интервалом 6 км. Они также используются как места для разворота и отдыха, чтобы помочь предотвратить клаустрофобию во время 20-минутной езды по туннелю.

Другие самые длинные туннели в мире после Лаэрдальского

Вторым по длине после Лаэрдальского тоннеля является Тоннель Яматэ (Yamate Tunnel) в Японии – 18,2 км. Расположенный в Токио, этот тоннель является частью большой городской автомобильной магистрали. Он проходит под городом, что значительно разгружает транспортные потоки.

Немного меньший тоннель Джонгнаншань (Zhongnanshan Tunnel) в Китае простирается на 18 км. Он проходит через горы Джонгнаншань в провинции Шэньси и является частью важной транспортной магистрали.

Четвертый самый длинный автомобильный тоннель мира также находится в Китае. Речь идет о тоннеле Сяошань (Xishan Tunnel) длиной 17,5 км.

Замыкает пятерку тоннель Готард (Gotthard Road Tunnel), Швейцария, длина которого составляет 16,9 км. Это один из крупнейших тоннелей в Европе, который соединяет север и юг Швейцарии через Альпы. Кроме автомобильного, есть и железнодорожный Готардский базисный тоннель, который длиннее и относится к железнодорожной инфраструктуре.

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