Суп можно кушать с ломтиками хлеба на закваске.

В осенне-зимний период начинает появляться больше уютных блюд, которые идеально подойдут для холодной погоды. Известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал о рецепте согревающего супа капрезе, который подается с хлебом на закваске, пишет Express.

По его словам, для приготовления этого блюда понадобится всего 40 минут.

"Помидоры, буйволиная моцарелла и базилик образуют трио, которое перенесет вас прямо на солнечный Капри. Подавайте этот суп комнатной температуры с поджаренной на гриле чиабаттой", - рассказал Оливер на своем официальном сайте.

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Ингредиенты для супа капрезе

1 головка чеснока;

1 килограмм смешанных помидоров;

оливковое масло первого отжима;

4 вяленых помидора в масле;

1 столовая ложка мягкого коричневого сахара;

50 г листьев базилика и несколько дополнительных для украшения;

1½ столовые ложки красного винного уксуса;

4 кусочка хлеба на закваске;

два 125-граммовых шарика буйволиной моцареллы.

Способ приготовления супа

Сперва нужно разогреть духовку до 200 °C.

После чего разрежьте чеснок пополам и положите его в большой противень вместе со спелыми помидорами. Сбрызните сверху одной столовой ложкой оливкового масла.

Затем поставьте противень в духовку и запекайте около 25 минут, или пока помидоры не станут мягкими. После этого достаньте из духовки и дайте блюду остыть несколько минут.

"Выдавите обжаренный чеснок из шелухи в блендер, добавьте обжаренные помидоры, вяленые помидоры, сахар, свежий базилик, бальзамический уксус и три столовые ложки оливкового масла. Взбиваем, пока смесь не станет полностью однородной", - продолжили в Express.

После чего перелейте суп в кастрюлю и отставьте его, чтобы он достиг комнатной температуры. Пока блюдо охлаждается, разогреваем сковородку и поджариваем ломтики хлеба на закваске с обеих сторон до золотистой корочки.

Затем разлейте суп в неглубокие тарелки, добавив в каждую половинку моцареллы. Также блюдо можно украсить свежими листьями базилика, черным молотым перцем и добавить немного оливкового масла. Подавайте вместе с жареным хлебом на закваске.

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