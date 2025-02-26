По словам эксперта, для приготовления вкусного пюре понадобится один кухонный предмет.

Картофельное пюре является любимым гарниром для многих людей. Каждая хозяйка готовит его по-своему, однако известный шеф-повар Поппи О'Тул раскрыла секрет, как приготовить идеальное картофельное пюре, чтобы оно получилось "самым гладким и кремовым", пишет Express.

"Больше никогда не будет оправданий для комковатого, мягкого картофельного пюре, и я поделилась с вами всеми советами и подсказками, которым научилась за эти годы", - отметила Поппи.

По ее словам, нужно использовать один кухонный инструмент, чтобы достичь идеальной консистенции.

Видео дня

"Мне больше всего нравится в этом методе то, что вам не нужны дорогие высокотехнологичные мясорубки или терки, чтобы получить равномерно гладкую консистенцию (хотя вы можете использовать их, если хотите), вам нужен только один классический кухонный инструмент - обычное сито, чтобы получить непревзойденное пюре без комочков и с бархатной консистенцией. Моя техника может потребовать немного усилий, но я обещаю вам, что она дает результат", - подчеркнула шеф-повар.

Как приготовить идеальное картофельное пюре?

Нарежьте картофель кружочками толщиной 2 см

По словам Поппи, если нарезать картофель кусочками одинакового размера, то он будет готовиться с одинаковой скоростью. Таким образом вы сможете избежать пережаренной и кашеобразной смеси. Это важно для приготовления пюре, ведь неровные кусочки могут привести к неоднородной текстуре.

Используйте широкую кастрюлю

Ваша кастрюля должна быть достаточно большой, чтобы каждая картофелина готовилась равномерно.

"Готовьте на широкой, глубокой сковороде, чтобы кусочки картофеля могли уложиться в один слой. Если они будут перекрыты, то нижние ломтики приготовятся быстрее, чем те, что сверху", - посоветовала шеф-повар.

Начните готовить картофель в холодной воде

Поппи советует опускать картофель в холодную воду и повышать температуру, когда картофель уже в ней.

"Все, что растет под землей, нужно начинать варить в холодной воде, а все, что растет над землей, как ваша зелень, можно бросать прямо в кипяток", - объяснила она.

Не забывайте о соли и варите картофель на медленном огне

Поппи говорит, что когда варите картофель, то всегда добавляйте в воду соль. Также важно, чтобы вода не сильно кипела, чтобы картофель приготовился более равномерно.

Готовьте на пару

Эксперт советует оставить сваренный картофель на дуршлаге после слива воды, накрыв его чистым полотенцем, чтобы остатки влаги испарились с помощью пара.

По словам шеф-повара, это известный метод, который используют профессиональные повара.

"Пар делает картофель чрезвычайно пушистым", - добавила она.

Просейте картофель через сито

Если вы просеете картофель через сито, то получите очень гладкое пюре без комочков, равномерно разбивая его. Кроме того, эта техника предотвращает разваривание картофеля и высвобождение лишнего крахмала.

Добавьте теплые двойные сливки

Небольшое количество двойных сливок придает пюре бархатистую консистенцию.

"Когда вы добавляете двойные сливки, убедитесь, что они той же температуры или горячее, чем ваш картофель, чтобы облегчить всасывание", - рекомендует Поппи.

Другие вкусные рецепты

Ранее известная актриса Аманда Холден рассказала, как приготовить сочную курицу. Она отметила, чтобы мясо получилось сочным, ей в этом помогают кубики льда.

Также стало известно, как приготовить сэндвич с моцареллой по итальянскому рецепту. Речь идет о "моцарелле в кароцци", которую готовят во всех регионах Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: