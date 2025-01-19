Такой пирог готовится очень просто и быстро.

Куриный пирог является согревающим зимним блюдом, которое готовится очень просто. Несмотря на то, что есть куча рецептов, известный шеф-повар Джейми Оливер делится своими секретами приготовления этого блюда.

"Этот рецепт для одной кастрюли вскоре станет вашей палочкой-выручалочкой зимними вечерами, когда все, что вы хотите - это сытный, приятный ужин", - говорится на сайте Джейми Оливера под рецептом.

Рецепт пирога рассчитан на четырех человек и готовится в течение одного часа. Для этого сначала нужно разогреть духовку до 200°C.

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Ингредиенты:

500 г куриных окорочков без кожи и костей;

оливковое масло;

один пучок зеленого лука;

320 г грибного ассорти;

320 г готового слоеного теста;

600 мл полуобезжиренного молока;

одна большая чайная ложка обычной муки;

одна столовая ложка цельнозерновой горчицы;

80 г смеси кресс-салата, шпината и рукколы.

Способ приготовления

Нарежьте курицу кусочками и положите в сковороду с небольшим количеством оливкового масла, нагревая ее в течение минуты. Затем нарежьте зеленый лук и добавьте в сковороду. После чего необходимо нарезать грибы и порвать их, все вместе готовьте 10 минут или до золотистости.

В то же время разверните лист для выпечки на бумаге и сделайте бортик 3 см по краю, а затем легкими движениями сделайте большой крестообразный узор по всей внутренней части. Сбрызните молоком, а затем положите тесто на среднюю полку в духовке и готовьте 17 минут.

"Помешивайте муку в сковороде в течение 1 минуты, а затем постепенно добавляйте молоко. Варить на среднем огне до готовности теста, время от времени помешивая и разрыхляя дополнительными брызгами молока, если нужно. Выключить огонь, добавить горчицу и половину листьев, приправить до готовности", - советуют в рецепте.

После чего выньте тесто из духовки и дайте ему немного остыть, затем переложите на сервировочную доску и снимите бумагу. Острым ножом обрежьте пирог по краю, прорезая лишь несколько верхних слоев теста.

"Осторожно поднимите верхний кусок и снимите внутреннюю часть (как крышку), оставив слой теста на дне. Положите оставшиеся листья и начинку, затем снова накройте крышкой, нарежьте и подавайте к столу", - подытожили на сайте Джейми Оливера.

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