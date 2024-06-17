Оно насыщено питательными веществами, повышающими энергию, омега-3 и клетчаткой.

В последние годы семена чиа приобрели огромную популярность. Их хвалят за впечатляющий набор преимуществ для здоровья, а также возможность добавлять в различные блюда и закуски. Кроме того, многие эксперты рекомендуют потреблять их натощак для максимального эффекта.

"Семена чиа являются мощными, если употреблять их натощак. Они насыщены питательными веществами, повышающими энергию, омега-3 и клетчаткой, чтобы вы чувствовали себя сытыми и довольными. Кроме того, их антиоксидантные свойства борются с надоедливыми свободными радикалами, которые вызывают воспаление", - рассказал Алок Сингх, агроном и основатель компании Diga Organics изданию Indian Express.

По ее словам, чиа впитывают воду, как губка, и способны долго насыщать наш организм, служа источником энергии. Семена помогают поддерживать стабильный уровень энергии, замедляя переработку сахара в организме. Оно прекрасно подходит для кишечника и общего самочувствия.

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Побочные эффекты потребления семян чиа натощак

Хотя семена чиа в целом являются безопасным и здоровым дополнением к вашей диете, Сингх говорит, что важно прислушиваться к своему телу.

"Для некоторых людей высокое содержание клетчатки может вызвать небольшое вздутие или дискомфорт, особенно если потреблять его натощак", - предупредил агроном.

Также стоит посоветоваться с врачом, если есть аллергия или проблемы с пищеварением. Если все же употребляете чиа, то не забывайте пить много воды в течение дня, чтобы избежать проблем.

По словам Сингха, употребление семян чиа натощак дает питательным веществам свободный путь к крови.

"Без другой пищи, с которой можно конкурировать, ваше тело может усваивать все полезные вещества эффективнее. Но это не значит, что вы не можете наслаждаться семенами чиа во время еды", - заметил он.

Этот продукт стоит смешивать с йогуртом, добавлять в смузи или салаты.

Полезные продукты и напитки

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