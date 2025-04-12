Девушка утверждает ,что выращивает орхидеи просто в воде.

Оказывается, орхидеи можно выращивать просто в воде. Об этом в TikTok рассказала девушка с ником Valerie H's House. Она рассказала, что избавилась от горшков и теперь выращивает орхидеи просто в вазах с водой.

"Теперь мои орхидеи цветут как никогда! Я в восторге", - говорит она.

Этот способ, как пишет The cool down, не только спасает растения, но и помогает им цвести пышнее, чем когда-либо.

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Девушка показала орхидею, которая ещё четыре месяца назад выглядела жалко - только один голый стебель. Всё изменилось после того, как она полностью отказалась от мульчи и перешла на метод выращивания в воде.

Теперь на месте того голого стебля пышное соцветие. Более того, растение выпустило новый стебель

Что нужно для пересадки орхидеи в воду - инструкция

Садовод подробно показала весь процесс на примере орхидеи из обычного супермаркета.

Сначала нужно аккуратно убрать всю мульчу и мох.

После очистки удалить все слабые, сгнившие или пересохшие корни

Затем корни тщательно промыть чистой водой

После обработки орхидея устанавливается так, чтобы её "корона" - верхняя часть, откуда растут листья - находилась выше уровня воды.

"Я наливаю столько воды, чтобы она слегка покрывала только нижнюю часть корней", - уточняет девушка

Она порекомендовала менять воду каждую неделю и размещать растение в светлом месте, но без прямых солнечных лучей. При таком подходе орхидеи не только выживают - они начинают активно цвести.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, когда орхидея гниет.

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