Отмечается, что найти идеальную закуску, которая сочетает в себе вкус и питательность, может оказаться непросто

Перекусы настолько важны, что данные показывают, что на них приходится примерно 20% общего количества калорий, потребляемых большинством взрослых в день. Гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал самую лучшую закуску, которая будет способствовать здоровью кишечника, пишет eatingwell.com.

"Найти идеальную закуску, которая сочетает в себе вкус и питательность, может оказаться непросто. В частности, найти закуску, которая отвечает двум важным критериям: с высоким содержанием белка и полезной для здоровья кишечника, может показаться сложной задачей", - говорится в публикации.

Отмечается, что выбор правильных закусок может предложить много потенциальных преимуществ для здоровья: от облегчения потенциальных проблем со здоровьем пищеварительной системы до добавления важных питательных веществ в ваш рацион.

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"Главное - выбирать закуски, которые действительно укрепляют наше здоровье, а не те, которые отнимают у нас энергию и портят наш день", - заявил доктор.

Булсевич советует искать варианты с высоким содержанием белка и клетчатки: "Это идеальная комбинация для насыщения… Исследования доказывают, что перекусы ни в коем случае не вредны, но когда вы перекусываете, вы должны выбирать качественные закуски".

Закуска №1 для здоровья кишечника

Если вы ищете перекус с высоким содержанием белка, который поддерживает здоровье кишечника, есть некоторые закуски, которые соответствуют обоим этим критериям. По словам Булсевича, лучшим выбором будет эдамамэ. Эти нежные соевые бобы недорогие, вкусные, питательные и полезные. Доктор добавил, что данная закуска может помочь вам оставаться сытыми и при этом поддерживать цели по контролю веса.

Его лучший способ приготовления эдамаме - купить замороженные стручки, высыпать их в подходящую миску, добавить 2 столовые ложки воды, закрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на 3–4 минуты.

"Добавьте немного соли для вкуса. Вы можете использовать морскую соль и перец по вкусу", - посоветовал врач.

Напомним, ранее были названы 10 лучших закусок для похудения, которые помогут нарастить мышцы.

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