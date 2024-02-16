Шаурма с лососем и огурцом - диетическая и изысканная вариация популярного арабского блюда. Эта закуска понравится всем любителям соленой рыбы. Рулет можно подавать на стол целиком или нарезать на порционные кусочки, чтобы получилась красивая закуска. Готовится лаваш с красной рыбой очень быстро - продукты не требуют приготовления.
Лаваш с красной рыбой и овощами
Ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.;
- слабосоленая красная рыба - 150 г;
- сладкий перец - 1 шт.;
- авокадо - 1 шт.;
- огурец - 1 большой или 2 маленьких;
- листья салата - 8 шт.;
- лимон - половинка.
Для соуса:
- сметана - 200 г;
- укроп - 4 веточки;
- чеснок - 2 зубч.
- соль, перец по вкусу.
Овощи в лаваш с лососем можно положить любые другие по вашему вкусу.
Сначала приготовьте соус для блюда: смешайте рубленную зелень, измельченный чеснок и сметану. Посолите и поперчите, добавьте любимые специи.
Огурцы, перец нарежьте соломкой, а помидоры - дольками. Почистите и нарежьте авокадо, сбрызните соком лимона, чтобы оно не потемнело. Рыбу нарежьте тонкими полосками. Салат вымойте, подсушите и порвите руками.
Развернутый лист лаваша смажьте соусом. Выложите листья салата, все овощи и рыбу. Сверху снова полейте начинку соусом. Края лаваша загните внутрь и заверните в плотный рулет. Блюдо к столу подавайте сразу, иначе от сока овощей лаваш размокнет.
Лаваш с красной рыбой и авокадо
Ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.;
- соленая красная рыба - 300 г;
- крем-сыр - 300 г;
- авокадо - 1 шт.;
- зелень по вкусу.
Авокадо в этом рецепте можно заменить огурцом или салатом. Зелень мелко порубите. Из авокадо снимите кожуру и нарежьте пластинами. Смажьте лаваш крем-сыром, сверху выложите авокадо и рыбу. Сверните шаурму в плотный рулет, заверните пленкой и положите в холодильник на 20 минут. Перед подачей нарежьте лаваш с лососем и Филадельфией небольшими порциями.