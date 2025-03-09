Таких людей желательно найти в своесм окружении до того, как они начнут манипулировать и использовать вас.

Одна из самых неприятных вещей, с которыми можно столкнуться в общении с людьми, - осознание того, что ваш лучший друг или доверенное лицо не разделяет ваших интересов.

Издание Your Tango выяснило, что значит быть двуличным, и как вести себя с такими людьми.

Их волнение кажется перформансом

Двуличные люди - эксперты в области масок. Они притворяются, что рады вас видеть, но их радость носит исполнительский характер. Настоящие отношения - это баланс между счастьем и реальностью.

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Они делают все для себя

Двуличные люди любят говорить о себе. Их не волнует и не интересует, что происходит у вас. Ваша роль - быть просто зрителем и участником их шоу.

Их язык тела никогда не соответствует словам

Распознать человека, который не может быть с вами откровенным, очень просто. Они могут время от времени бросать на вас взгляд или отказываться от зрительного контакта. Важно не только слушать, но и следить за их движениями.

Им нужно быть в центре внимания

Двуличным людям необходимо, чтобы их всегда поддерживали. Они ищут комплименты и положительные отзывы как подтверждение того, что они важны.

Они пассивно-агрессивны

Вы никогда не сможете узнать, что чувствует двуличный человек. Они будут прикрывать свое пренебрежение к вам нейтральными словами, которые не дадут вам понять, какая ненависть бурлит у них под носом.

"Когда пассивно-агрессивные люди расстраиваются, они дают волю чувствам, которые могут быть неочевидны для других. Часто кажется, что они плывут по течению - они даже могут настаивать на том, что все в порядке, - но при этом они медлят, дуются или подают другие едва заметные признаки того, что втайне обижены", - объяснил психолог Тарра Бейтс-Дюфорд.

Они ужасные слушатели

Когда вы рассказываете двуличному другу свои самые сокровенные и мрачные мысли, ваши слова влетают в одно ухо и вылетают из другого. Если они и слушают, то лишь для того, чтобы отмахнуться от вас или обесценить ваши чувства.

Они живут ради плохих новостей о других людях

Услышав о несчастье другого человека, двуличный человек может скрасить свой день. Они могут притворяться, что сочувствуют, но в глубине души они радуются вашей беде.

Они любят хвастаться

Все, что они делают - кричат во всеуслышание о своих достижениях и себе.

У них активное воображение

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Journal of Psychiatry and Law, двуличные люди не имеют проблем с ложью. Историю нужно лишь остановить, чтобы она переродилась во что-то другое, гарантированно выставляющее вас в худшем свете.

Они ненавидят чужую победу

Двуличные люди - самые большие тайные конкуренты и воспринимают ваши победы как поражение для себя. Однако они находят способы, чтобы ваши победы пошли им на пользу.

Они рассказывают вам чужие секреты

Если они сделали это с ними, то сделают и с вами. Двуличные люди расскажут вам самые темные секреты своих так называемых друзей. Можно с уверенностью предположить, что любое личное дело, которым вы с ними делитесь, также станет достоянием общественности.

Они общаются с людьми, которые вам не нравятся

Если ваш друг ищет людей, которые вам не нравятся, чтобы строить с вами отношения, то очевидно, что он двуличен. Они, несомненно, обсуждают вас с этими людьми наедине и не поют вам дифирамбы.

Они дружат с вашими бывшими

Ревность, присущая двуличным людям, заставляет их постоянно соперничать с вами. Вы, возможно, уже расстались с бывшим, но они без стеснения охотятся за общением с ним, чтобы сбить с вас спесь.

Им не хватает ответственности

Двуличные люди никогда не признают, что они не правы. Они будут оправдываться за плохое поведение и обвинять других в своих поступках.

"Они считают, что их боль вызвана другими, а не их самоотречением, поэтому они чувствуют себя оправданными, обвиняя других в своих чувствах. Пока они верят, что их болезненные чувства гнева, страха, обиды, тревоги, депрессии, вины или стыда вызваны чем-то вне их самих, а не их мыслями и действиями, они будут считать себя жертвой и должны пытаться контролировать других", - отметила психолог Маргарет Пол.

Они саботируют ваши отношения с другими людьми

Если вы дружите с двуличным человеком, ожидайте, что он будет делать все возможное, чтобы внести драму и негативную энергию в ваши отношения с другими людьми. Они ненавидят то, как другие любят вас, и горят желанием видеть вас в одиночестве. Двуличные люди-манипуляторы испытывают к вам скрытое презрение, которое может быть вызвано ревностью, обидой или мстительностью.

Почему люди бывают двуличными и манипуляторами

Отсутствие чувства собственного достоинства - одна из главных причин того, что люди оказываются двуличными и манипулирующими. Они не хотят, чтобы люди видели их неуверенность и неудачи, поэтому отвлекают негатив на других.

Двуличные люди также крайне нуждаются в признании. Это означает, что, принижая другого человека, они могут казаться лучше или привлекательнее.

Прошлые травмы - еще одна предпосылка, по которой люди становятся двуличными. Возможно, раньше у них был негативный или травмирующий социальный опыт.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале The Personality and Social Psychology Bulletin, нередко люди, доверие которых было нарушено близкими людьми, начинают причинять ту же боль другим. Они считают, что если они смогли вынести это, то и вы сможете.

Большинство двуличных людей не хладнокровные, злобные социопаты, готовы убивать ради того, что им нужно. Они - воплощение принципа "обиженные люди обижают людей".

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