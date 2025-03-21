Может показаться очевидным использовать отбеливатель для удаления пятен, но есть риск, что носки приобретут грязно-желтый цвет.

Эксперт по уборке и основатель Perfectly Imperfect Линдси раскрыла простой способ, как отстирать сильно грязные белые носки, используя только ингредиенты из кухонного шкафа, пишет express.co.uk.

"Белые носки, как правило, удобнее носить весной, так как они более дышащие и отражают солнечный свет, что делает их идеальными для теплой погоды. Однако их может быть невероятно сложно содержать в чистоте, если вы не знаете, как правильно стирать белые вещи", - говорится в публикации.

Как отстирать белые носки - лайфхак

Может показаться очевидным использовать отбеливатель для удаления пятен, но есть риск, что носки приобретут грязно-желтый цвет, а пятна - станут еще более заметными.

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Линдси посоветовала отбелить носки, используя натуральные средства:

"Уксус и пищевая сода - волшебные средства для сохранения свежести и чистоты ваших белых вещей. Если вы регулярно стираете белые вещи, которые не сильно загрязнены или не очень тусклые, вы можете просто использовать эти ингредиенты в стиральной машине".

Белый уксус, как отмечается, часто используется в качестве натурального кондиционера для белья, поскольку он содержит уксусную кислоту, которая может расщеплять белки в пятнах пота и удалять любые накопления масел на ткани. Кроме того, он обладает антибактериальными свойствами, помогающими глубоко очистить ваше белье.

Пищевая сода помогает усилить моющий эффект белого уксуса, не повреждая материал.

"Не волнуйтесь, ваша одежда не будет пахнуть уксусом после того, как вы ее высушите. Плюс уксус - это натуральный кондиционер для белья, так что попрощайтесь с химикатами!" - добавила эксперт.

Как отстирать сильно грязные белые носки - метод

Все, что вам нужно сделать, это добавить 120 г пищевой соды в барабан и 120 мл белого уксуса в отсек для моющих средств, куда вы обычно добавляете кондиционер для белья.

"Поставьте белые носки на обычный цикл стирки в теплой воде. Избегайте стирки в горячей воде, так как экстремальные температуры могут закрепить пятна. После завершения цикла стирки ваши носки должны стать чище и ярче", - отметили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстро отстирать белые носки.

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