Иногда штопора под рукой нет, но бутылку вина необходимо срочно откупорить.

Мало кто хочет оказаться в ситуации, когда необходимо открыть бутылку вина, но под рукой нет штопора. В таком случае мы пытаемся найти какой-либо способ в интернете, чтобы как можно скорее решить проблему. И находим множество решений — не слишком эффективных, безопасных или простых.

Однако все же существует немало гениальных способов обойтись без штопора, пишет Parade со ссылкой на винных экспертов.

Как открыть бутылку вина без штопора

1. Ключ от квартиры. Если штопора нет, наверняка у вас есть обычный ключ с жёстким краем. Ключ от дома — лучший вариант. "Вставьте ключ под углом сбоку в пробку и проталкивайте, насколько возможно вглубь. Затем используйте ключ как рычаг, нажимая на выступающую часть, чтобы вытолкнуть пробку", — заявляет винодел Шон Коулман.

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Если пробка сопротивляется, попробуйте медленно поворачивать бутылку, вращая ключ вокруг пробки.

2. Шуруп и молоток или отвертка. Если рядом есть обычный шуруп, вкрутите его в центр пробки. Затем используйте отвертку или обратную сторону молотка, чтобы вытянуть пробку, как гвоздь. Этот способ — один из самых безопасных и эффективных после штопора.

3. Насос от велосипеда. Если у вас есть велосипедный насос с иглой, вставьте иглу между пробкой и горлышком и начинайте качать. Давление вытолкнет пробку. Однако не перекачивайте — ибо бутылка может взорваться. Обычно хватает минуты.

4. Вилка и нож. Проколите пробку острым ножом, затем просуньте его между зубцов вилки и вращайте бутылку, пока пробка не выйдет полностью.

5. Зажигалка. Нагрейте горлышко бутылки зажигалкой — воздух между вином и пробкой расширится и вытолкнет пробку. Однако будьте осторожны — пробка может выстрелить. Не направляйте бутылку на людей или хрупкие предметы. Также не обожгитесь, ибо горлышко может стать очень горячим.

Кроме того, пробку можно протолкнуть в бутылку. Для этого можно воспользоваться ложкой или любыми другими предметами, которые могут пролезть в горлышко бутылки.

Другие интересные лайфхаки

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