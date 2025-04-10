Диетологи посоветовали, что лучше есть перед сном, если вы не высыпаетесь.

Нет ничего хуже, чем выключить свет, лечь на мягкую подушку, закрыть глаза - и обнаружить, что вы не можете уснуть. Какой бы ни была причина - стресс, кофеин, избыток алкоголя, температура в спальне - нехватка качественного сна увеличивает риск депрессии, набора веса и ожирения. Впрочем, есть кое-что, что может помочь этой проблеме.

Врачи обычно советуют избегать переедания вечером, так как это может нарушить сон и пищеварение, но есть продукты, которые помогают засыпать. Что можно есть перед сном, чтобы лучше спать, рассказали британские диетологи.

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Что есть, чтобы лучше спать

В исследовании 2012 года ученые обнаружили, что магний снижает уровень гормона стресса (кортизола) и регулирует уровень гормона сна (мелатонина) и, как результат, улучшает сон. Кроме того, было обнаружено,что люди, в рационе которых достаточно магния, имеют значительно меньший риск развития диабета 2 типа. И, хотя нет никаких конкретных доказательств того, что рацион способен каким-либо образом улучшить сон, все-таки эксперты назвали ряд продуктов, которые можно употреблять поздно ночью, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Спортивный диетолог, военный инструктор по физподготовке Бенджамин Бантинг (Benjamin Bunting) составил список из пяти таких продуктов.

Бананы

В одном фрукте - около 45 мг калия и магния, которые, по словам Бенджамина, снимают стресс, дарят расслабление и способствуют более качественному сну. Поэтому, если вы до сих пор сомневаетесь, можно ли есть бананы перед сном - смело ешьте, а лучше приготовьте коктейль из одного банана и чашки молока.

Сыр, йогурт и молоко

Любителям сыра будет приятно узнать, что ваш любимый перекус наряду с другими молочными продуктами - это богатый источник триптофана - аминокислоты, необходимой для выработки гормонов серотонина и мелатонина. Первый понижает уровень стресса, второй, как уже говорили – гормон сна. Также молочные продукты содержат много кальция, что также способствует выработке мелатонина.

Овсяная каша

Можно ли есть овсянку перед сном? Хотя эту кашу принято есть с утра, она также может стать идеальным перекусом на ночь глядя. Овсянка содержит аминоксилотутриптофан, а также кальций, магний, фосфор, кремний и калий, которые, по словам эксперта, могут улучшить качество сна.

Вишня

Если вы когда-то задавались вопросом, можно ли есть вишню перед сном, то есть хорошие новости: вишня также помогает хорошо спать, а еще уменьшает воспаление, так как содержит мелатонин. Бенджамин советует съедать перед сном свежую, замороженную или сушеную вишню. Вишневый сок также является хорошим вариантом, тем более, что сейчас его можно найти практически в любом магазине.

Цельнозерновой хлеб (из цельнозерновой муки)

Ломтик цельнозернового хлеба с маслом содержит сложные углеводы, которые, в свою очередь, способствуют качественному сну. Такой хлеб также богат магнием - он помогает мышцам расслабиться.

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