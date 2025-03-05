Рассказываем, что можно использовать для мытья пола из народных средств, чтобы на нем не осталось ни единого пятнышка.

Мыть пол - задача не из приятных и не из легких. Иной раз вроде и стараешься все вымыть, а все равно остаются пятна или разводы. Некоторые устраняют проблему специальными покупными средствами для мытья полов, но добиться отличного результата можно и без них - заменив на то, что уже есть под рукой. Рассказываем, что нужно добавлять в воду для мытья полов для их идеальной чистоты.

Чем мыть пол - народные средства, которые работают не хуже магазинных

С пятнами и разводами на полу помогают справиться средства, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Чем можно помыть полы, если нет средства для мытья полов:

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глицерин - помогает вывести пятна с паркета и деревянного пола, его добавляют из расчета 1 ч. л. средства на 100 мл воды (глицерин можно купить в аптеке);

- помогает вывести пятна с паркета и деревянного пола, его добавляют из расчета 1 ч. л. средства на 100 мл воды (глицерин можно купить в аптеке); уксус - слабый раствор уксусной кислоты используют для мытья ламината, достаточно будет добавить 1 ст. л. уксуса на литр воды;

- слабый раствор уксусной кислоты используют для мытья ламината, достаточно будет добавить 1 ст. л. уксуса на литр воды; молоко - помогает вымыть линолеум, для этого молоко с водой разводят в равных пропорциях, моют пол, а затем натирают его сухой тряпочкой.

И, наконец, самое простое средство, чем мыть полы, чтобы они были чистыми - это обычный мыльный раствор. Его советуют использовать для мытья кафеля (кафельной плитки). Мыло справляется со многими пятнами на поверхности.

Имеет значение также и то, какой водой мыть пол. Дело в том, что когда холодная вода не помогает отмывать загрязнения, то хозяйки решают взять горячую. Однако это неправильно: горячая вода быстро испаряется и на полу остаются разводы от моющих средств. Чтобы этого не происходило, вода для мытья полов должна быть теплой - комнатной температуры.

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