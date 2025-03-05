Это копеечное средство есть практически в каждом доме.

Духовка давно занимает свое место на кухне многих хозяек. Из-за частого использования внутри она становится все грязнее. Поэтому важно знать, чем отмыть духовку от жира и нагара.

Ранее мы рассказывали, как почистить стиральную машину от грязи под резинкой.

Как отмыть духовку в домашних условиях

Если не знать, чем отмыть духовку, то это дело превратиться в одну из самых сложных задач. Брызги пищи и пятна масла могут затвердеть в ней из-за высоких температур и превратиться в пригоревший жир, который трудно убрать.

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Анджелина, эксперт из Bond Cleaning, рассказала Еxpress, как отмыть духовку внутри.

"Решетки духовки часто забиты пригоревшими частицами пищи, жиром, грязью и масляными брызгами, которые трудно удалить. Поэтому хорошо погрузить решетки духовки в большую емкость, наполненную горячей водой и 250 граммами соды. Оставьте на несколько минут, чтобы удалить грязь. После этого соскребите остатки щеткой или губкой. Тщательно промойте и высушите", - советует она.

По ее мнению, одним из лучших способов, как убрать нагар с решетки, это использование соды. Это сильнощелочное средство не требует многих усилий и эффективно растворяет жир и пригоревшие пятна.

Уксус и лимонная кислота также часто используют как то, чем можно чистить решетки духовки, но по эффективности они все равно уступают соде, ведь она позволяет осуществить глубокую очистку.

Как отмыть духовку от застарелого жира с помощью соды

Если вы не знаете, как почистить решетку из духовки, то воспользуйтесь этим лайфхаком. Смешайте соду с теплой водой - у вас должна получиться густая паста.

Нанесите ее на загрязненные участки духовки, но избегайте нагревательного элемента. Далее оставьте все на полчаса или, что лучше, на ночь.

В это время можно замочить противни и решетки в теплой мыльной воде с содой и вымыть.

Когда время ожидания закончится, протрите духовку влажной губкой. Жир и грязь должны легко отходить. Протрите все влажной тканью, чтоб убрать остатки соды. Перед использованием убедитесь, что духовка сухая.

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